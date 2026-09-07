La Leyenda reúne a miles de seguidores en la Arena Monterrey

La agrupación salió al escenario alrededor de las 22:30 horas, provocando la euforia de sus seguidores, especialmente de sus fanáticas.

La música norteña volvió a apoderarse de Monterrey con una noche muy especial para La Leyenda, que este sábado consiguió un lleno total en la Arena Monterrey como parte de su tour El Concierto. Las taquillas lucieron el esperado letrero de “Boletos Agotados” y desde antes de que comenzara el show ya se respiraba el ambiente de fiesta entre los asistentes.

La Leyenda desata la euforia en la Arena Monterrey

La agrupación salió al escenario alrededor de las 22:30 horas, provocando la euforia de sus seguidores, especialmente de sus fanáticas.

Uno de los primeros grandes momentos llegó con “Idiota”, tema que hizo famoso Joan Sebastian y que fue coreado de principio a fin.

Después llegaron “Acaso Piensas”, “Ponte de Modo” y “Ay Amor”, mientras Eliseo Robles aprovechó para agradecerle a Monterrey por acompañarlos en una noche que prometía música para cantar, bailar y hasta llorar.

Y como ya es costumbre en sus presentaciones en la ciudad, La Leyenda apostó por una producción de primer nivel. El escenario contó con luces, flamas y una escenografía que recreó parte de una cantina, incluyendo una barra que sirvió para ambientar algunos de sus éxitos, como “La Flaca”.

Más de 30 canciones durante casi tres horas

Durante casi tres horas, la agrupación recorrió diferentes etapas de su trayectoria con más de 30 canciones, entre ellas “Para Reconquistarte”, “Te Tengo Bien Odiada” y “Jalo”. También hubo un momento acústico en el que los integrantes interpretaron clásicos como “Enséñame a Olvidar”, de Intocable, “Hasta la Miel Amarga” y “Sangolotiadito”.

La fiesta terminó ya entrada la madrugada con “Atáscate que hay Lodo”, “Qué Te Faltaba”, “El Corazón y Yo” y uno de sus grandes éxitos, “A Nadie Como Tú”. Así, La Leyenda volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los grupos consentidos del público regiomontano, celebrando una noche de música, nostalgia y mucha energía frente a una Arena Monterrey completamente llena.