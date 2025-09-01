La Hora De La Desaparición recupera el primer lugar en taquillas

La película de terror, La Hora De La Desaparición, recaudó 10.2 mdd en su cuarto fin de semana y recuperó el primer lugar tras el estreno de Kpop Demon Hunters

“La Hora De La Desaparición” regresó a la cima el fin de semana feriado en los cines de Norteamérica, culminando un verano de taquilla que probablemente quedará justo por debajo de las ganancias del año pasado.

La película de terror de Zach Cregger demostró su capacidad de permanencia como un éxito viral de finales de verano y recuperó el primer lugar después de que el fin de semana pasado “Kpop Demon Hunters” le dio a Netflix su primera victoria en taquilla. “La Hora De La Desaparición” generó 10,2 millones de dólares durante su cuarto fin de semana en los cines.

El relanzamiento por el 50 aniversario de “Tiburón” de Universal también provocó sensación en los cines, asegurando el segundo lugar. La película de 1975 de Steven Spielberg “mordió la taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore, ganando 8,1 millones de dólares en 3,200 cines de América del Norte.

“Qué apropiado que una película que celebra sus 50 años, un clásico de todos los tiempos, Tiburón, sea tan relevante hoy como lo fue cuando se estrenó”, dijo Dergarabedian. “Es genial porque necesitamos cada dólar para contribuir al saldo final de este verano”.

El relanzamiento ayudó a impulsar un verano con ganancias que probablemente alcanzarán los 3.700 millones de dólares, justo por debajo del verano pasado. Aun así, este año no alcanzará el punto de referencia típico de taquilla de verano anterior a la pandemia de 4.000 millones de dólares, indicó Dergarabedian.

"Hubo bajas este verano. Es un verano muy concurrido, muy competitivo", agregó Dergarabedian. “Al final del día, no se puede llegar a esa marca de 4.000 millones a menos que cada película simplemente funcione y esté rindiendo al nivel o por encima de las expectativas”.

Las ganancias de este verano estuvieron concentradas al principio, con estrenos en mayo como “Thunderbolts” y “Lilo & Stitch” convirtiéndose en éxitos de taquilla. Sin embargo, la segunda mitad del verano tuvo dificultades a pesar del éxito de películas como “La Hora De La Desaparición".

Dergarabedian expresó que el verano logró ofrecer películas de alta calidad y marketing, pero “está cojeando un poco hacia la línea de meta en términos de la temporada de películas de verano”.

“Freakier Friday”, que debutó junto a “La Hora De La Desaparición” a principios de este mes como un exitoso doble programa de humor/terror, ocupó el cuarto lugar, ganando 6.5 millones de dólares a nivel nacional. “The Roses”, otro recién llegado, llegó en quinto lugar con 6.4 millones de dólares.