La historia de 'I Will Always Love You', éxito de Dolly Parton

“I Will Always Love You” es una de las canciones más famosas de Dolly Parton, pero detrás de su emotiva letra existe una historia de despedida, cariño y una importante decisión empresarial que terminó beneficiando a la cantante décadas después.

Parton compuso la canción en 1973, cuando decidió poner fin a su relación profesional con el cantante y productor Porter Wagoner, quien había sido una figura fundamental en los primeros años de su carrera.

Dolly Parton released ‘I Will Always Love You’ in March 1974. The single reached number one on the country chart. Parton re-recorded the song for the 1982 film ‘The Best Little Whorehouse in Texas.’ That new version also hit No. 1 on the country chart. This made her the first… pic.twitter.com/klNgYiDZNz — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) August 25, 2026

La cantante se había incorporado en 1967 a The Porter Wagoner Show, donde sustituyó a Norma Jean. La exposición del programa ayudó a impulsar su carrera y convirtió a Parton en una estrella de la música country.

Sin embargo, la relación profesional entre ambos se volvió complicada cuando Dolly quiso independizarse y comenzar una nueva etapa como solista.

En ese contexto nació “I Will Always Love You”, una canción que Parton utilizó para despedirse de Wagoner sin resentimientos y expresar el cariño que sentía por él pese a la separación profesional.

La canción que convenció a Porter Wagoner

Parton ha contado que escribió la canción prácticamente de un tirón y que incluso la compuso durante la misma sesión en la que escribió “Jolene”.

Cuando se la presentó a Wagoner, la reacción del cantante fue tan positiva que aceptó finalmente dejarla marcharse y continuar su camino como solista. Además, Wagoner participó como productor de la grabación.

La versión original de Dolly Parton apareció en 1974, en el álbum Jolene, y llegó al número uno de la lista Billboard Hot Country Songs.

Dolly Parton rechazó a Elvis Presley

Años después, Elvis Presley quiso grabar “I Will Always Love You”. Parton estaba emocionada con la posibilidad, pero la negociación terminó por cambiar el rumbo de la canción.

El mánager de Presley, Colonel Tom Parker, habría solicitado que Elvis recibiera parte de los derechos de publicación de la canción. Parton se negó a cederlos.

La decisión fue dolorosa para la cantante, pero terminó siendo fundamental para su futuro financiero. Parton conservó la propiedad de la composición y años después obtuvo enormes beneficios cuando Whitney Houston grabó su famosa versión.

Whitney Houston convirtió la canción en un fenómeno mundial

En 1992, Whitney Houston grabó “I Will Always Love You” para la película El guardaespaldas. Su interpretación se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la música popular.

La canción permaneció 14 semanas en el número uno de la lista pop estadounidense y fue el sencillo principal de una banda sonora que vendió alrededor de 45 millones de copias en todo el mundo.

El éxito de Houston también convirtió a Parton en una de las compositoras más beneficiadas económicamente por una canción que había decidido proteger años atrás.

La canción volvió a ser interpretada por Parton en diferentes momentos de su carrera, incluyendo una presentación especial junto a Porter Wagoner en el Grand Ole Opry en 2007.

La historia de “I Will Always Love You” resume buena parte de la trayectoria de Dolly Parton: una compositora capaz de transformar experiencias personales en canciones universales y, al mismo tiempo, una artista que supo proteger el valor de su propio trabajo.

Lo que comenzó como una despedida para su mentor y compañero profesional terminó convirtiéndose en uno de los temas más reconocidos de la música contemporánea.