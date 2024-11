La historia de cómo Silvia Pinal salvó 'Viridiana'

Una de las obras cinematográficas más reconocidas de Silvia Pinal es la película “Viridiana”, dirigida por el reconocido cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel, en 1961.

Pese a que la obra es muy recordada, algo que llega a pasar desapercibido es la labor de Silvia Pinal para que la película fuera filmada y estrenada, pues representó toda una odisea.

Todo comenzó cuando la diva del cine mexicano contactó al cineasta mediante Ernesto Alonso, actor de la época, con la intención de protagonizar “Tristana”.

No obstante, debido a que los filmes de Buñuel no generaban buenas ganancias en taquilla por su contenido polémico para esos años. Ante esto, Pinal intervino mediante su segundo esposo, Gustavo Alatriste, quien era productor de cine y apoyó para la grabación.

"Luis Buñuel's 'Viridiana' (1961) is an incredibly brutal movie about Religion & charity and it is incredibly anarchic. The bravery of Buñuel to tackle those subjects & circle around censorship and to have showed it in Franco's Spain is unmeasurable."



