¡La historia continua! Carrie tendrá segunda temporada

La historia de Carrie White continuará en la pantalla. Amazon confirmó la renovación de Carrie para una segunda temporada en Prime Video

La historia de Carrie White continuará en la pantalla. Amazon confirmó la renovación de Carrie para una segunda temporada en Prime Video, luego del estreno de la adaptación televisiva de la novela de terror de Stephen King, desarrollada por el cineasta Mike Flanagan.

La noticia fue reportada por Variety este jueves 22 de octubre. La nueva entrega permitirá ampliar la historia de la adolescente con poderes telequinéticos, cuya vida está marcada por el acoso escolar y la relación conflictiva con su madre.

La primera temporada presentó una reinterpretación del libro publicado en 1974, con modificaciones en la trama y un desenlace que dejó abierta la posibilidad de continuar la historia más allá de los acontecimientos narrados en la obra original.

Mike Flanagan planea ampliar la historia de Carrie

Mike Flanagan, responsable de la adaptación, había expresado su interés en desarrollar más episodios y explorar nuevas posibilidades narrativas para el personaje. El realizador contemplaba un arco que pudiera extenderse hasta tres temporadas, aunque la continuidad dependía de la decisión de Amazon.

La serie no se limita a reproducir la historia conocida de Carrie: incorpora elementos contemporáneos relacionados con el acoso en redes sociales y las dificultades de la adolescencia, al tiempo que conserva el componente sobrenatural que caracteriza la novela de King.

El autor participa como productor ejecutivo del proyecto, que representa la primera adaptación televisiva de su novela de terror.

Summer H. Howell protagoniza la serie

La actriz Summer H. Howell interpreta a Carrie White, la joven que descubre sus poderes mientras enfrenta el rechazo de sus compañeros y el control religioso impuesto por su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan.

El reparto también incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Thalia Dudek como Emaline y Kate Siegel como Adelaide, entre otros intérpretes.

La primera temporada consta de ocho episodios y fue estrenada en Prime Video el 7 de octubre de 2026.

¿De qué tratará la segunda temporada de Carrie?

Por el momento, no se han anunciado detalles específicos sobre la trama de la segunda entrega, su fecha de estreno ni el calendario de producción.

El desenlace de la primera temporada se aparta de la novela original y deja posibilidades para continuar el recorrido de Carrie. La nueva historia podría profundizar en las consecuencias de los acontecimientos ocurridos en su ciudad y en la relación con otros personajes que también poseen habilidades sobrenaturales.

La renovación permitirá a Flanagan desarrollar esa propuesta más allá del relato original de Stephen King, aunque los detalles sobre el rumbo de la serie todavía están pendientes de confirmación.