¿La Guzmán aplica un 'Adela Micha'?

La cantante Alejandra Guzmán aclaró lo que consideró fue un malentendido al referirse a la salud mental de su madre, Silvia Pinal

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 04, 2022 17:47

Alejandra Guzmán aclara que los medios de comunicación malinterpretaron sus palabras durante una entrevista en donde se refiere a la "demencia" de su madre, Silvia Pinal.

A través de un comunicado, la oficina de management de Alejandra Guzmán, señaló que Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es que el efecto del COVID la ha hecho sentirse desorientada a veces, que es algo normal para alguien de su edad.

"Doña Silvia se está recuperando en este momento, es fuerte y la prognosis es buena", se lee en el comunicado.

El pasado 23 de diciembre el mundo del espectáculo amaneció con la noticia de la hospitalización de la primera actriz, Silvia Pinal, tras dar positivo a Covid-19.

Sin embargo, la conductora Adela Micha fue duramente criticada en redes sociales tras hacer un comentario "poco afortunado", precisamente sobre la salud de Silvia Pinal.

"¿Tenemos algo preparado..de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse. Porque no me escriben algo y se los grabo", dijo la conductora sin saber que seguía al aire.

Las críticas de los usuarios no se hicieron esperar, incluso, la familia tampoco recibió a bien los comentarios de la conductora de noticias.

ALEJANDRA DA POSITIVO A COVID

Mientras los reflectores de los medios se dirigían a la presunta demencia de la primera actriz, Alejandra Guzmán se realizaba una prueba de Covid-19 a la cual salió positiva.

"Alejandra está de buen ánimo, sus síntomas son leves, pero esto es obviamente, bastante. La próxima semana Alejandra estará aislada. Nos ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo la está cuidando", detalló la oficina de la cantante.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que la "reina del rock and roll" se contagia de Covid-19, la primera vez ocurrió el mes de marzo del año pasado y estando doblemente vacunada.