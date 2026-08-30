La guerra de los últimos tropieza en taquilla; Spider sigue líder

‘La guerra de los últimos’ debutó con 3 millones de dólares el viernes, mientras ‘Spider-Man: Brand New Day’ apunta a otro fin de semana en la cima.

Los estrenos de 'La guerra de los últimos' y Coyote vs. Acme llegaron este viernes a los cines de Norteamérica, pero ninguno logró desplazar a Spider-Man: Brand New Day del primer lugar de la taquilla.

La mejor recepción entre las nuevas películas correspondió a Coyote vs. Acme, que obtuvo aproximadamente 5.2 millones de dólares durante el viernes en 3 mil 575 salas. Las proyecciones apuntan a una recaudación cercana a 13.5 millones de dólares al terminar el domingo.

La cinta, dirigida por Dave Green, combina acción real y animación para presentar una nueva historia del personaje de Looney Tunes. En ella, el Coyote decide demandar al fabricante de los productos Acme después de sufrir repetidos accidentes con sus propios artefactos.

El drama de acción dirigido por Ridley Scott tuvo un inicio más discreto. La guerra de los últimos consiguió alrededor de 3 millones de dólares el viernes en 3 mil 330 cines de Norteamérica.

Con ese resultado, la película protagonizada por Jacob Elordi se colocó en el cuarto puesto y las estimaciones de la industria anticipan unos 7.2 millones de dólares para todo el fin de semana.

La historia sigue a un hombre que sobrevive junto con su perro en un escenario postapocalíptico. Su vida cambia cuando capta una transmisión misteriosa y decide emprender un viaje para descubrir de dónde proviene.

‘Spider-Man’ mantiene el primer lugar

Spider-Man: Brand New Day continúa dominando la taquilla estadounidense durante su quinto fin de semana en cartelera.

La producción de Sony y Marvel recaudó 5.5 millones de dólares el viernes y apunta a sumar cerca de 21 millones durante el fin de semana. De concretarse la estimación, su acumulado en Norteamérica llegaría a aproximadamente 890 millones de dólares.

‘La Odisea’ conserva fuerza

En el tercer puesto aparece La Odisea, de Christopher Nolan, que durante su séptimo fin de semana obtuvo 3.7 millones de dólares el viernes.

Las previsiones indican que el filme podría agregar 14.6 millones de dólares durante el fin de semana y alcanzar un acumulado de 564 millones de dólares en el mercado estadounidense.

La noche del demonio: (Están entre nosotros) recaudó 2.9 millones de dólares el viernes y se ubicó en la quinta posición.

La secuela de terror podría cerrar su segundo fin de semana con 9.32 millones de dólares, aproximadamente 60 por ciento menos que durante su debut. Con esa cifra, su acumulado en Norteamérica rondaría los 42.85 millones de dólares.