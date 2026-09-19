La Granja VIP recibe a nueva yegua de siete años

El reality sumó este jueves a una nueva integrante de cuatro patas, que convivirá con los animales durante las próximas semanas

La Granja VIP sumó este jueves 17 de septiembre a una nueva integrante de cuatro patas. Se trata de una yegua de siete años que llegó al reality para convivir con los animales que acompañarán a los participantes durante las próximas semanas.

El animal llamó la atención por su particular apariencia, descrita en el lenguaje equino como “rocillo aceitada”, una tonalidad café acompañada de pelos blancos. Además, se informó que la yegua se encuentra en gestación.

Como la yegua no tenía nombre, los participantes decidieron llamarla Esther, en homenaje a la perrita de Azalia Ojeda, quien recientemente murió.

La llegada del animal estuvo acompañada de una bienvenida preparada por los Granjeros, quienes incluso colocaron decoración para recibirla en las instalaciones del programa.

Los participantes deberán cuidar a la yegua

El Tío Pepe explicó a los habitantes de La Granja VIP que tendrán que hacerse cargo del cuidado de Esther. Entre las tareas asignadas se encuentra realizar guardias durante la noche para vigilar su estado.

Los participantes contarán con un espacio destinado para permanecer atentos al animal y deberán observar cualquier comportamiento o ruido fuera de lo habitual. La vigilancia será especialmente importante debido a que la yegua acaba de llegar a un entorno desconocido y podría presentar ansiedad por el cambio.

El nombre elegido por los Granjeros también tuvo un significado especial para Azalia, quien recientemente recibió en el reality la noticia de la muerte de su mascota.

La participante rompió en llanto cuando Adal Ramones le informó sobre el fallecimiento de la perrita y explicó que Esther formaba parte de su familia y de la relación que su hija Yatana tenía con sus mascotas.

La historia detrás de la mascota de Azalia

Durante aquella conversación, Azalia recordó que antes de convertirse en madre atravesó varias pérdidas de embarazos. Según relató, fueron seis embarazos que no llegaron a término antes de que lograra tener a su hija.

La participante explicó que posteriormente recibió un diagnóstico de hipotiroidismo, condición que relacionó con sus embarazos fallidos. Finalmente, logró convertirse en madre de Yatana y, con el paso del tiempo, comenzó a adoptar perros que, según sus propias palabras, ayudaron a llenar el vacío provocado por aquellas pérdidas.

Esther era una de esas mascotas y, de acuerdo con Azalia, pertenecía especialmente a su hija, por lo que su fallecimiento representó un momento difícil para la participante dentro del reality.