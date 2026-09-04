La Granja VIP recibe a 14 creadores por 24 horas continuas

Catorce creadores de contenido convivirán un día entero en el campo mientras Manelyk González fue confirmada como competidora.

La Granja VIP sorprendió a su audiencia al ingresar a catorce reconocidos creadores de contenido a sus instalaciones para formar parte de un "pre-reality" interactivo, donde vivirán la experiencia completa de la competencia durante 24 horas continuas.

A través de sus plataformas oficiales, la producción compartió una fotografía del grupo con vestimenta de campo a las afueras de la propiedad, confirmando que este elenco no acude como visita de exhibición, sino a cumplir con las labores cotidianas de la granja. Durante su permanencia de un día, los participantes deberán trabajar en el cuidado de animales, atender tareas agrícolas y adaptarse al aislamiento total en las instalaciones antes del arranque oficial del programa.

Entre las figuras que destacan dentro del grupo convocado para esta prueba inmersiva se encuentran Paulina del Campo, Rubén Tuesta, Super Trucha, Luis Ángel Robelo, Analí Guajardo, Vale Hernández, Abelardo Bobadilla, Eduardo Heria "Yayito", Yael Fernández y Santiago Romero, quienes asumieron el reto de acoplarse al ritmo de vida del campo.

"Estos son los 14 creadores de contenido que YA están viviendo la experiencia de #LaGranjaVIP. ¿A quién te gustaría ver dentro de esta temporada?", destacó la publicación oficial de la emisión, la cual se transmite en vivo de manera continua a través del sitio web del programa y la aplicación móvil de Televisión Azteca En Vivo.

La consulta lanzada a la audiencia abrió la posibilidad de que la respuesta del público o la decisión de la producción permita a uno o más de estos creadores de contenido integrarse de manera definitiva a la competencia como participantes formales o invitados especiales durante la temporada.

Manelyk González es confirmada como participante de la segunda temporada

Sumado a las dinámicas previas, la producción del programa hizo oficial la incorporación de Manelyk González como la nueva integrante confirmada para la segunda temporada del formato. La creadora de contenido e influencer se suma al elenco estelar para enfrentar los retos del campo y la convivencia en el encierro.

Con la revelación de González, la lista oficial de participantes confirmados hasta el momento queda integrada por Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras "Bicolor", Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "Bebeshita", Abigail Pak "La Coreañera" y Natalia Alcocer, a la espera de descubrir las identidades restantes que completarán el cuadro definitivo.

Alfredo Adame regresa al proyecto en el rol de crítico

Por su parte, el actor y conductor Alfredo Adame, reconocido por haberse coronado como el primer ganador de la primera temporada de La Granja VIP, marcará su regreso a la emisión, aunque en esta ocasión asumiendo el papel de crítico.

Adame será el encargado de analizar, juzgar y dar su firme opinión sobre el desempeño y las estrategias de los nuevos participantes a lo largo de la competencia.