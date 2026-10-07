La Granja VIP presenta a Tlacoyo, el Granjero número 21

Tlacoyo es el nuevo habitante de La Granja VIP; se trata de un perro que convivirá con los participantes y no podrá ser eliminado

La Granja VIP ya tiene oficialmente a su granjero número 21. Luego de la salida de Kenny Avilés, la producción sorprendió a los participantes con la llegada de un nuevo integrante durante la quinta semana de competencia.

El nuevo habitante rápidamente se ganó la atención de los concursantes, quienes durante este lunes comenzaron a convivir con él y hasta le enseñaron algunas de las actividades que forman parte de la dinámica dentro del reality.

¿Quién es el Granjero 21?

El misterioso nuevo participante resultó ser un perro de talla grande y color café chocolate, que fue integrado a la convivencia con los habitantes de La Granja.

Los concursantes tendrán que hacerse cargo de sus cuidados, entre ellos alimentarlo, pasearlo y enseñarle algunos trucos, como dar la pata.

Durante sus primeros días dentro del reality, el perro fue identificado únicamente como “perrito”, mientras el público tenía la oportunidad de elegir su nombre.

Después de una reñida votación, durante la gala de esta noche se anunció que el nuevo habitante será conocido oficialmente como Tlacoyo.

El nombre fue recibido de manera positiva tanto por los participantes como por el público, que ya había comenzado a especular que las pistas compartidas por el programa apuntaban a la llegada de un perro.

Entre las opciones que estuvieron disponibles para la votación se encontraban Granjo, Rufo y Tlacoyo.

Aunque Tlacoyo es considerado un granjero más dentro de la dinámica, tendrá una diferencia importante respecto al resto de los participantes: no podrá ser nominado ni eliminado.

De esta manera, será el único habitante que no tendrá que preocuparse por escuchar su nombre durante las nominaciones o las galas conducidas por Adal Ramones.

Antes de que se revelara oficialmente su identidad, varios espectadores ya habían anticipado que el nuevo integrante sería un perro a partir de las pistas publicadas por el programa.

¿Quiénes continúan en La Granja VIP?

La competencia comenzó con 19 granjeros y posteriormente el número de habitantes se modificó con la incorporación de Pablo Montero y las eliminaciones que han ocurrido durante el reality.

La lista proporcionada de participantes vinculados a la competencia incluye a: