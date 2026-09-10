La Granja VIP: Pascal y Pimpinela revelan experiencias de abuso

Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata compartieron experiencias de abuso y violencia sufridas durante su infancia en La Granja VIP México 2

Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata hablaron sobre experiencias de abuso y violencia que enfrentaron durante su infancia, en una dinámica de La Granja VIP México 2.

La conversación ocurrió durante una actividad en la que los habitantes de La Granja VIP México 2 debían desprenderse simbólicamente de una experiencia negativa que hubiera marcado sus vidas.

Después de que Pimpinela Escarlata compartió algunos episodios de su infancia, Pascal Nadaud tomó la palabra y reveló que él también había vivido una experiencia similar.

que fuerte la dinámica que están haciendo en la granja vip… sigo llore y llore con lo que contó pimpi y el dolor que se ve que tiene por su mamá 💔 pic.twitter.com/sD0AL5RPVk — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 9, 2026 El exparticipante de Exatlón explicó que no buscaba desprenderse de ese recuerdo, pues considera que forma parte de su historia personal. “Yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Y ahorita que Pimpi habló, pues yo pasé por lo mismo de niño”, expresó Nadaud frente a sus compañeros. Pascal Nadaud decidió conservar su historia El atleta señaló que su experiencia no determina las decisiones que toma actualmente y aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la posibilidad de salir adelante pese a las adversidades. “No importa lo que te pase; si tú quieres, puedes llegar a donde quieras”, afirmó. Nadaud agregó que no quería eliminar ese capítulo de su vida, ya que forma parte de lo que ha vivido. También aseguró que actualmente decide ser una buena persona, compartir, amar y disfrutar de la vida, aunque reconoce que aquello todavía le provoca dolor. Pascal Nadaud había hablado anteriormente sobre el abuso que sufrió durante su infancia en una entrevista con Ventaneando en 2021. En aquella conversación relató que el esposo de su abuela materna habría abusado de él durante casi cuatro años, cuando tenía entre seis y 10 años de edad. También recordó que pasó parte de su infancia con sus abuelos en Manzanillo después de la separación de sus padres. Según contó, tardó años en comunicar lo ocurrido a su familia y, al principio, algunos familiares dudaron de su testimonio. Pimpinela Escarlata habla de violencia y discriminación Por su parte, Pimpinela Escarlata relató que desde los nueve años enfrentó situaciones de discriminación, agresiones y abuso. El habitante de La Granja VIP México 2 compartió parte de las experiencias que ha cargado desde su niñez y señaló que estos acontecimientos lo han acompañado hasta la actualidad. Escarlata también explicó que recibió apoyo psicológico antes de ingresar al reality show y que las especialistas lo ayudaron durante el proceso previo a su participación. Durante la conversación, Pimpinela Escarlata también recordó a su madre, quien murió antes de verlo ingresar al programa. El participante aseguró que considera que su presencia en La Granja VIP México 2 también representa un deseo de su madre y le dedicó unas palabras desde el reality. “Si estoy aquí es porque mi madre quiso que estuviera yo aquí”, expresó, antes de asegurarle que no la defraudará y manifestarle su amor y cuánto la extraña.