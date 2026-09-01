La Granja VIP: Natalia Alcocer se integra al reality show

La conductora pondrá a prueba sus habilidades en el campo junto a figuras como Carlos Trejo, Ivonne Montero y Fernando Lozada.

Natalia Alcocer se convierte oficialmente en la nueva integrante de la segunda temporada de La Granja VIP, el exitoso formato de competencia producido por TV Azteca.

La revelación de su incorporación se realizó durante la transmisión en vivo del programa MasterChef México, donde la famosa hizo su aparición estelar para confirmar que se suma a la lista de habitantes que pondrán a prueba su resistencia, convivencia y habilidades de supervivencia en el campo.

Con la llegada de Alcocer, la producción sigue conformando un elenco explosivo en el que ya destacan personalidades como Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras "Bicolor", Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "Bebeshita" y Abigail Pak "La Coreañera".

La entrada de Natalia ha generado una alta expectativa en redes sociales, pues los fanáticos anticipan intensos momentos de drama e intriga debido a que compartirá espacio nuevamente con participantes como Niurka Marcos e Ivonne Montero, con quienes ya ha coincidido en proyectos pasados.

El esperado reality show prepara su gran estreno en televisión nacional para el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca Uno. Asimismo, la audiencia podrá dar seguimiento a las alianzas, estrategias y convivencia diaria dentro de la casa mediante la transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.