La Granja VIP inicia hoy su segunda temporada

La emisión contará con el regreso del equipo de presentadores e integrará a Alfredo Adame dentro del panel de especialistas.

Con 14 participantes confirmados, La Granja VIP arranca su segunda temporada, la cual transmitirá sus galas estelares a través de la señal de Azteca Uno a las 8:00 p.m., además de contar con seguimiento en vivo las 24 horas mediante la plataforma Disney+.

Entre las personalidades confirmadas para ingresar al proyecto se encuentran Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras "Bicolor", Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis "Bebeshita", Abigail Pak "La Coreañera", Natalia Alcocer y Manelyk González.

El anuncio oficial mantiene reserva sobre los integrantes restantes del elenco, cuyas identidades se irán revelando conforme al desarrollo del primer episodio del programa.

Previo a las pocas horas que faltan para el arranque, la cuenta oficial del programa en redes sociales difundió una serie de videos breves grabados por los mismos participantes desde su aislamiento previo.

En los clips, las celebridades expresaron su entusiasmo, compartieron detalles de su preparación y confirmaron su disposición para enfrentar el reto de la competencia ante las cámaras.

Equipo de conducción y panelistas

Para esta entrega, la producción mantendrá el equipo principal de conducción encabezado por Adal Ramones como conductor principal, acompañado por Kristal Silva en la coconducción y Marielle Zannie "La Malleza" a cargo de la cobertura digital en redes sociales.

Asimismo, el panel de análisis y crítica estará integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el "Rey Grupero", a quienes se suma como novedad clave Alfredo Adame, ganador de la primera temporada del reality.