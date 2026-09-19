La Granja VIP define a sus nominados de esta semana

La Asamblea de Nominación dejó definidos este miércoles a los participantes que enfrentarán el riesgo de abandonar La Granja VIP 2026

La tensión aumentó en La Granja VIP durante la noche del miércoles 16 de septiembre, cuando se llevó a cabo la Asamblea de Nominación y quedaron definidos los participantes que enfrentarán la posibilidad de salir del reality.

A diferencia de otras jornadas, esta semana son cinco los granjeros nominados, quienes deberán esperar hasta la gala de eliminación del próximo domingo 20 de septiembre para conocer su destino dentro de la competencia.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Después de la dinámica de nominación y de conocer las razones expuestas por los participantes, la placa quedó integrada por Manelyk González, Azalia Ojeda, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras.

Manelyk llegó a la placa luego de que Abigail Pak, conocida como “La Coreañera”, utilizara su legado para colocarla en riesgo antes de abandonar la competencia.

Por su parte, Azalia Ojeda quedó nominada el martes 15 de septiembre, después de participar en el Duelo de Nominación frente a Rafa Mercadante. Su participación en esta dinámica fue determinada mediante el voto del público.

Manelyk utiliza el Huevo Dorado

Durante la Asamblea también se definió al quinto nominado. Manelyk, quien obtuvo el Huevo Dorado, recibió el poder de elegir a un participante para integrar la placa y decidió nominar a Kevyn Contreras.

La jornada estuvo marcada por los señalamientos entre los integrantes de la granja, quienes tuvieron que explicar frente a sus compañeros los motivos detrás de sus decisiones. La dinámica dejó al descubierto algunas diferencias y estrategias entre los participantes.

¿Cuándo será la eliminación?

Los cinco nominados permanecerán en riesgo durante los próximos días, mientras continúan con las actividades de la competencia y enfrentan las situaciones que ocurran dentro de la granja.

La eliminación correspondiente a la segunda semana se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre, cuando se conozca el resultado de la votación y uno de los participantes nominados tenga que abandonar definitivamente el reality.

¿Quiénes están nominados?

Manelyk González

Azalia Ojeda “La Negra”

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Kevyn Contreras

De esta manera, la competencia entra en una nueva etapa mientras los cinco nominados esperan conocer si continuarán dentro de La Granja VIP o se convertirán en el próximo eliminado del programa.