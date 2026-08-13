'La Granja VIP 2026' destapa a sus primeros integrantes

La segunda temporada de La Granja VIP ya prepara su elenco y TV Azteca comenzó a revelar nombres de participantes, conductores y críticos

La segunda temporada de La Granja VIP comienza a tomar forma y ya fueron revelados algunos de los nombres que integrarán el reality de TV Azteca. Aunque todavía falta conocer a buena parte del elenco, la producción ha comenzado a liberar información sobre los participantes, conductores y críticos.

Hasta este martes 11 de agosto, solamente Carlos Trejo e Ivonne Montero aparecen como participantes confirmados. La producción mantiene en reserva el resto de los nombres, por lo que la lista podría aumentar en los próximos días.

Participantes confirmados de La Granja VIP

Por ahora, estos son los dos famosos confirmados para formar parte de la segunda temporada:

Carlos Trejo: conocido como “El Cazafantasmas”, escritor de Cañitas y figura reconocida por sus constantes enfrentamientos públicos con Alfredo Adame.

Ivonne Montero: actriz y cantante que ya cuenta con experiencia en programas de telerrealidad.

El resto de los concursantes todavía no ha sido confirmado oficialmente y sus nombres serán incorporados conforme la producción los revele.

¿Quiénes conducirán La Granja VIP 2026?

La conducción de esta nueva edición también quedó definida. Adal Ramones será el conductor principal del reality, mientras que Kristal Silva participará como co-conductora.

Por su parte, Mallezaa estará a cargo de la conducción digital y tendrá presencia en los contenidos relacionados con el programa en plataformas digitales.

La incorporación de Adal Ramones fue revelada este martes 11 de agosto y se convirtió en uno de los anuncios destacados rumbo al estreno.

Estos son los críticos de La Granja VIP

El reality también contará nuevamente con un grupo encargado de analizar el comportamiento de los famosos, sus estrategias y los momentos más polémicos de la convivencia.

El panel de críticos confirmado para la segunda temporada está integrado por:

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

Los integrantes del panel adelantaron que el nuevo elenco podría generar conflictos y situaciones polémicas desde las primeras semanas.

¿De qué trata La Granja VIP?

El reality propone que un grupo de celebridades abandone temporalmente las comodidades de la vida urbana y se adapte a un entorno rural.

Los participantes deben realizar diferentes actividades propias del campo, como limpiar establos, sembrar, cuidar animales y cargar leña, mientras viven bajo condiciones alejadas de los lujos a los que están acostumbrados.

La convivencia es registrada permanentemente por cámaras y las pruebas físicas, nominaciones e inmunidades forman parte de la dinámica de competencia.

Además del esfuerzo físico, los famosos deberán desarrollar estrategias y formar alianzas para permanecer en el programa. La convivencia puede generar enfrentamientos y tensiones conforme avance la competencia.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2026?

La segunda temporada de La Granja VIP tiene programado su estreno para el 6 de septiembre de 2026.

La producción mantiene la expectativa al revelar paulatinamente nuevos integrantes del elenco y ha adelantado que habrá sorpresas durante esta edición.

Por ahora, Carlos Trejo e Ivonne Montero son los únicos participantes confirmados, mientras que Adal Ramones, Kristal Silva y Mallezaa ya tienen definidos sus roles frente a las cámaras. La lista continuará actualizándose conforme se anuncien nuevos nombres.