La 'F1' de Brad Pitt convence en taquilla; recauda 144 mdd

La película 'F1', con Brad Pitt a la cabeza, ha convencido en la taquilla, con una recaudación de 144 millones de dólares en todo el mundo (55.6 en Estados Unidos) en su primer fin de semana en las salas.

Con esta cifra, el filme dirigido por Joseph Kosinski se sitúa ya en el puesto número 12 de las películas más taquilleras de 2025, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Es el mejor estreno para una producción de Apple, que gastó entre 200 y 300 millones de dólares, según los medios estadounidenses.

Y los 144 millones recaudados suponen casi el total de lo recaudado por 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna', 2023), de Martin Scorsese, que consiguió 158 millones de dólares en taquilla, solo superada entre las producciones de Apple por 'Napoleón' (2023), de Ridley Scott, con 221 millones.

El director mundial de la división de video de Apple, Jamie Erlicht, afirmó tras conocer los datos que "este éxito es un testimonio de la visión de Joe (Kosinski, el director), Jerry (Bruckheimer, productor), Brad y Lewis (Hamilton, que también participó en la producción), junto con el esfuerzo de todo el elenco y el equipo. Junto con la Fórmula 1, han creado un inspirador viaje cinematográfico que captura la energía y el espíritu del deporte".

Pitt está acompañado por Damson Idris, Javier Bardem y Kerry Condon en una película que recrea con gran realismo el mundo de las carreras de Fórmula 1.

Tras 'F1', este fin de semana la segunda película más taquillera ha sido 'How to Train Your Dragon' ('Cómo entrenar a tu dragón'), que suma otros 96 millones de dólares en todo el mundo para un total desde su estreno de 454 millones.

En tercera posición está 'Elio', la última producción de Pixar, que se recupera un poco tras su descalabro en el fin de semana de estreno, y consigue 37 millones de dólares, una cifra ligeramente superior a los de sus primeros días en salas, cuando se hizo con 35 millones.

'M3GAN 2.0', secuela de la película de terror de 2022, ocupa el cuarto puesto con una recaudación de 17.1 millones, una cifra que ya supera su bajo presupuesto de 12 millones.

Y cierra el top 5 '28 Years Later', que añade 40.3 millones a su taquilla, que se eleva a 103 millones desde su estreno hace 10 días.