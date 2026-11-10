La esposa y el padre de Russell Brand esperan su condena en corte

Laura Gallacher y Ronald Brand acudieron al tribunal de Southwark para conocer la condena que recibirá Russell Brand por violación y agresión sexual.

La mujer y el padre de Russell Brand, Laura Gallacher y Ronald Brand, respectivamente, están presentes en el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, a la espera de conocer la condenada al actor y comediante británico por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres.

Sin hacer declaraciones a los medios, Laura entró en la corte después de las 10:30 pm para conocer la condena que le impondrá la corte por los delitos cometidos entre 2004 y 2009. Gallacher siempre ha defendido su inocencia.

El abogado de Brand, Ian Winter, que lo ha descrito como un buen padre de familia, trató el viernes de convencer al juez que le concediera la libertad provisional para poder al menos despedirse de sus hijos, pero el magistrado se lo negó por el riesgo de fuga del acusado.

El padre de Brand, quien, según las memorias de su hijo, pagó la primera visita de su hijo a una prostituta cuando tenía 17 años, llegó a decir hace unos días, en una de las sesiones del juicio, que su hijo era la víctima, ya que las mujeres "se le ofrecían".

El pasado jueves, el tribunal le declaró a Brand culpable de los delitos, al término de un juicio que se prolongó varias semanas, y el juez Joel Bennathan dispuso la entrada del actor en prisión preventiva a la espera de conocer los años que le caerán por los cuatro delitos.

El magistrado ya advirtió la semana pasada que Russel afronta una "pena de prisión sustancial".

Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.