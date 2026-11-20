Después de una década sin una nueva película de la saga en las salas de cine, Manny, Sid, Diego y el resto de la manada están listos para regresar con una aventura prehistórica. Disney y 20th Century Studios presentaron el tráiler oficial de "La era de hielo: Mundo de lava", la sexta entrega de la franquicia animada que llegará a Latinoamérica en enero de 2027.

El primer adelanto ofrece un vistazo a los nuevos peligros que enfrentarán los protagonistas en el Mundo Perdido, un territorio subterráneo habitado por dinosaurios, donde tendrán que lidiar con volcanes activos, corrientes de lava y criaturas que pondrán a prueba sus habilidades para sobrevivir.

¡Se viene la aventura más grande de la manada! #LaEraDeHielo: Mundo de Lava, estreno el 28 de enero. Solo en cines. https://t.co/GVOJPtA7SI — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) November 19, 2026

¿De qué tratará La Era de Hielo: Mundo de lava?

En esta nueva historia, Manny, el mamut; Sid, el perezoso; Diego, el tigre dientes de sable; Ellie y Buck emprenderán una misión por zonas desconocidas del Mundo Perdido.

El avance muestra que la manada deberá enfrentar una amenaza volcánica, mientras intenta proteger el ecosistema de ese territorio. Entre los peligros también aparecerán dinosaurios y escenarios dominados por ríos de lava.

Uno de los personajes que tendrá un papel en esta aventura será Rudy, el enorme dinosaurio que apareció en "La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios". De acuerdo con los detalles difundidos sobre la trama, la criatura tendrá que proteger un huevo que podría representar la última oportunidad de supervivencia para su especie.

La ardilla obsesionada con las bellotas también estará de vuelta, aunque esta vez no aparecerá sola. El personaje compartirá pantalla con Baby Scrat y Jurassic Scrat, una versión gigantesca que se sumará a las situaciones cómicas y los problemas que caracterizan a la franquicia.

El regreso de estos personajes forma parte de las novedades que presenta el tráiler, con el que Disney busca recuperar el humor y las aventuras que han acompañado a la saga desde su primera película.

¿Quiénes regresan al elenco de voces?

La sexta entrega contará nuevamente con varios de los actores que han dado vida a los protagonistas en su versión original en inglés. Ray Romano regresará como Manny; John Leguizamo, como Sid; Denis Leary, como Diego; Queen Latifah, como Ellie, y Simon Pegg, como Buck.

Entre las nuevas incorporaciones al reparto de voces se encuentran Ashley Park como Zee, Josh Peck como Eddie, Vincent Tong como Crash, Adam DeVine como Julian y Coco Jones como Peaches.

También participarán Chris Wedge como Scrat, Kari Wahlgren como Baby Scrat, Dee Bradley Baker como Jurassic Scrat, Eduardo Franco como Bodi y James Austin Johnson como Clarence the Sprout Master.

La dirección estará a cargo de John C. Donkin, quien anteriormente trabajó en "La era de hielo: Las aventuras de Buck", mientras que Lori Forte será la productora del largometraje.

¿Cuándo se estrena La Era de Hielo 6 en México?

"La era de hielo: Mundo de lava", cuyo título original es "Ice Age: Boiling Point", tiene programado su estreno en cines de Latinoamérica para el 28 de enero de 2027.

En Estados Unidos, la película llegará a las salas el 5 de febrero del mismo año. Su lanzamiento marcará el regreso de la franquicia a la pantalla grande, luego de que "La era de hielo: Choque de mundos" se estrenara en 2016.

Aunque en 2022 se lanzó "La era de hielo: Las aventuras de Buck", aquella producción fue un largometraje derivado que no tuvo estreno cinematográfico, por lo que "Mundo de lava" será la primera película de la saga principal en llegar a los cines en más de diez años.

Una franquicia que comenzó en 2002

La primera película de "La era de hielo" llegó a los cines en marzo de 2002 y presentó a los personajes que se convertirían en el centro de una de las franquicias animadas más reconocidas.

Desde entonces se estrenaron cinco películas de la serie principal: "La era de hielo" (2002), "La era de hielo 2" (2006), "La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios" (2009), "La era de hielo 4: La formación de los continentes" (2012) y "La era de hielo: Choque de mundos" (2016).

La nueva producción también representa una etapa distinta para la saga, pues será la primera película de la franquicia que llegará a los cines bajo la propiedad de Disney, después de la adquisición de los activos de 21st Century Fox y el posterior cierre de Blue Sky Studios, responsable de las primeras entregas.