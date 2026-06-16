La Divaza revela posible infidelidad de Peso Pluma hacia Kenia Os

Esto contrasta con la posición de los artistas al informar públicamente que su relación terminó en buenos términos y pidieron respeto para ambas partes.

La separación entre Kenia OS y Peso Pluma continúa dando de qué hablar, y ahora fue el influencer La Divaza quien encendió nuevamente la polémica al compartir detalles sobre lo que habría ocurrido entre los cantantes.



Durante una reciente transmisión en redes sociales, La Divaza habló sobre la ruptura de la pareja y aseguró que, según la información que ha escuchado en distintos círculos cercanos al medio del entretenimiento, la separación no habría sido tan amistosa como se informó inicialmente.



El creador de contenido señaló que detrás del rompimiento existirían versiones relacionadas con una presunta infidelidad por parte de Peso Pluma, una teoría que desde hace días circula entre seguidores de ambos artistas y que ha cobrado fuerza en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de ninguno de los involucrados.



Las especulaciones surgieron luego de que Kenia OS eliminara de sus redes sociales gran parte del contenido que compartía con el intérprete de corridos tumbados, mientras que él mantuvo algunas publicaciones relacionadas con la cantante. Este comportamiento fue interpretado por varios usuarios como una señal de que la ruptura pudo haber sido más complicada de lo que ambos dejaron ver en su comunicado.



A pesar de los rumores, tanto Kenia OS como Peso Pluma informaron públicamente que su relación terminó en buenos términos y pidieron respeto para ambas partes, sin revelar los motivos específicos de la separación.



Las declaraciones de La Divaza provocaron una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a debatir en redes sociales sobre la posibilidad de una traición dentro de la relación. Mientras algunos respaldan la teoría, otros consideran que no existen pruebas suficientes para asegurar que una infidelidad haya sido la causa del rompimiento.



Por ahora, la verdadera razón detrás del fin del romance sigue siendo un misterio. Ninguno de los dos artistas ha respondido a las declaraciones del influencer ni a las versiones que circulan en internet sobre una supuesta infidelidad.



Lo cierto es que la ruptura entre dos de las figuras más populares de la música mexicana continúa generando conversación y manteniendo la atención de millones de seguidores.