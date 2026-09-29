La dinámica de amarrados deja dos nominados en La Granja VIP 2

La dinámica de permanecer atados en parejas durante toda la semana afectó directamente la distribución de tareas de los peones

Las dinámicas dentro de La Granja VIP 2 tomaron un giro decisivo con la coronación de Mario "Mono" Osuna como Capataz por segunda ocasión en la temporada. Tras imponerse en la prueba de liderazgo, Osuna obtuvo el control de la casa, inmunidad total y la responsabilidad de distribuir los trabajos diarios entre sus compañeros. Por su parte, Daniela Alexis "La Bebeshita" quedó nominada gracias a Carlos Trejo.

Julio Camejo queda nominado en la dinámica de amarrados

Mediante la dinámica especial de "amarrados" para toda la semana, Julio Camejo quedó nominado al estar amarrado a la bebeshita, Asimismo, la lista de peones de la semana quedó integrada por Natalia, Pablo, Manelyk, Ivonne, Fernando, Pimpinela y Nurka con Azalia.

Así quedaron conformadas las parejas de La Granja VIP 2

La dinámica de permanecer atados en parejas durante toda la semana afectó directamente la distribución de tareas de los peones. Natalia quedó amarrada con Pablo, Manelyk compartió la dinámica con Ivonne, Pinpinela con Kuno y Niurka con Azalia.