La Coreañera revela su pasado en una supuesta secta

Abigail Park, conocida como La Coreañera, relató en La Granja VIP que estuvo retenida bajo el control de una supuesta secta en el Ajusco

La creadora de contenido Abigail Park, conocida públicamente como "La Coreañera", conmocionó a la audiencia tras revelar una de las etapas más difíciles de su vida. Durante su participación en el reality show La Granja VIP, la influencer confesó que antes de consolidar su carrera en redes sociales estuvo retenida bajo el control de una supuesta secta de origen japonés que operaba en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México.

Según relató la joven, la situación comenzó cuando buscaba oportunidades de becas académicas y de desarrollo musical, aceptando integrarse a la organización sin conocer a fondo su funcionamiento.

Una vez en el lugar, descubrió que se trataba de una agrupación con dinámicas de adoctrinamiento y culto a un fundador, donde permaneció incomunicada, bajo constante presión psicológica y sin recibir remuneración por sus labores.

Park detalló que durante su permanencia en el inmueble experimentó episodios de hostigamiento e intimidación cada vez que intentaba cuestionar las normas impuestas.

El encierro afectó severamente su bienestar emocional, al grado de temer por su seguridad física e incluso sospechar que la estructura del lugar podría estar vinculada a dinámicas de explotación o tráfico de personas.

La pesadilla concluyó cuando logró salir del lugar gracias al apoyo de una mujer que intercedió para trasladarla fuera del recinto.

Con el paso del tiempo, esa persona y su entorno se convirtieron en un pilar fundamental para la creadora de contenido, al punto de ser considerada actualmente como su familia adoptiva en territorio mexicano.

El fuerte testimonio de "La Coreañera" generó una amplia conversación entre sus compañeros de emisión y seguidores en plataformas digitales, quienes comprendieron las razones detrás de la ansiedad y el temor al encierro que ha mostrado en el programa.

Aunque la influencer no ha presentado denuncias formales ni revelado el nombre de la entidad, su historia ha puesto nuevamente sobre la mesa los riesgos de este tipo de organizaciones.