La Casetera se inspiró en Matute; hoy tocan en Monterrey

El grupo La Casetera, integrada por Yuli Flores, Neto Grazzia, Gerardo “Quirri” Padilla, Paco López y Omar Hech, se alista para su gran concierto.

Los integrantes de la agrupación mencionan que han extendido la invitación a la cantante Alicia Villarreal, para colaborar con ellos.

“La verdad, lo veo dificil, jaja, me encantaría, a mí me encantaría, no te lo digo, porque bueno lo voy a decir, se le hizo una invitación, pero no se pudo, no se pudo en esta ocasión, a ver si más delante se puede, a mí me encantaría, pero sí, ojalá y se pueda”, dijo Quirri.