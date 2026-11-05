La Casetera llegará con su Retrovisor Tour a la Arena Monterrey

Por ahora, La Casetera se concentra en sus dos citas con el público regio, con las que buscará mostrar una nueva faceta de su espectáculo.

La Casetera se alista para uno de sus retos más importantes: ofrecer dos conciertos consecutivos en la Arena Monterrey los próximos 16 y 17 de abril de 2027, como parte de su nueva gira Retrovisor Tour.

Durante una rueda de prensa, los integrantes adelantaron que esta etapa llegará con una imagen renovada, invitados sorpresa y un repertorio que explorará otros géneros musicales, sin perder el estilo que los ha distinguido.

Quirri Padilla reconoció que la idea de hacer dos fechas inicialmente les provocó temor, pues estaban acostumbrados a realizar una presentación por año. Sin embargo, el crecimiento del grupo, las colaboraciones y la respuesta del público en distintas ciudades los animaron a aceptar el desafío.

“En ese momento, pues la verdad nos dio miedo”, recordó.

Por su parte, Neto Grazzia explicó que buscan enriquecer el espectáculo con ritmos distintos. Después de experimentar con pop y huapangos en conciertos anteriores, ahora contemplan incluir música disco y rock de los años ochenta.

“Vamos a abarcar otros géneros, sin dejar de lado que somos totalmente un espectáculo retro grupero”, comentó.

La renovación también llegará a la imagen de la gira. Omar Hech contó que el concepto surgió de una idea de Yuli Flores, quien propuso una estética diferente para esta nueva etapa.

Además, Yuli adelantó que ambas presentaciones tendrán invitados especiales, aunque sus nombres todavía se mantienen en secreto.

“Esperen grandes sorpresas para este 16 y 17 de abril”, expresó.

Fede Caballero señaló que el grupo también trabaja para presentarse en nuevas plazas de Estados Unidos, como Phoenix, Denver, Nueva York y Los Ángeles. A futuro, esperan llevar Retrovisor a países como Colombia, Argentina y Uruguay, además de Guatemala y El Salvador.

Por ahora, La Casetera se concentra en sus dos citas con el público regio, con las que buscará mostrar una nueva faceta de su espectáculo.