La Casetera hace historia con Caseterapia y apoya a Aleks Syntek

A la par del festejo por este logro profesional, los músicos se tomaron un momento para hablar ante los medios sobre el cantautor Aleks Syntek

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La agrupación regia La Casetera sigue marcando precedentes en la industria con el lanzamiento de su ambicioso proyecto discográfico titulado "CASETERAPIA - LA EXPERIENCIA". Este material fue grabado en vivo durante su histórica presentación del pasado 17 de abril de 2026 en la Arena Monterrey, logrando capturar de principio a fin la energía vibrante y la esencia retro que tanto los caracteriza en el escenario.

Esta monumental producción destaca por reunir en 28 tracks

un total de 128 canciones de 189 autores diferentes, ofreciendo más de tres horas de música ininterrumpida. Los integrantes expresaron su orgullo al señalar que, aunque desconocen si es el disco grabado en vivo más largo de Latinoamérica, no han encontrado a otro grupo que haya logrado condensar semejante cantidad de temas en un solo material.

A la par del festejo por este logro profesional, los músicos se tomaron un momento para hablar ante los medios sobre el cantautor Aleks Syntek, expresándole su sincero cariño tras los recientes acontecimientos. La agrupación salió en su defensa asegurando que se trata de una situación que le pudo haber pasado a cualquiera, enfatizando con empatía que todas las personas llegan a tener días difíciles dentro y fuera de la industria.

Con estas declaraciones, La Casetera demuestra no solo su solidaridad con otros colegas de la música, sino también la madurez de un concepto que no deja de conectar con el público. La unión del gremio y el respeto entre artistas sigue siendo una de las banderas más importantes para los intérpretes en esta etapa de su carrera.

"CASETERAPIA - LA EXPERIENCIA" reafirma el talento, la entrega y la creatividad de la banda, consolidándola como una de las propuestas más originales del género retro grupero. Sin duda, este álbum representa una joya musical pensada para el deleite de todos sus fanáticos dentro y fuera de México.