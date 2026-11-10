La Casetera encenderá la Arena Monterrey con 'Retrovisor Tour'

Disfruta de una fiesta de ritmo y nostalgia el 16 y 17 de abril de 2027 adquiriendo entradas en Superboletos por $1,004 a $4,990 pesos.

La agrupación musical La Casetera se alista para hacer vibrar al público regio con la llegada de su espectáculo "Retrovisor Tour", una propuesta diseñada para revivir los grandes éxitos musicales que marcaron a diversas generaciones. El grupo se presentará los días 16 y 17 de abril de 2027 en las instalaciones de la Arena Monterrey.

El show promete poner a cantar y bailar a todos los asistentes a través de un viaje en el tiempo lleno de nostalgia y ritmo. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Superboletos, la aplicación App SuperFan y taquillas del recinto, con precios que van desde los $1,004 pesos hasta los $4,990 pesos.

Reacción del público regio y venta de boletos

La confirmación de estas dos fechas consecutivas generó una rápida reacción entre sus fanáticos en redes sociales, quienes celebraron el anuncio del concierto.

Tras haberse presentado con gran éxito este año en Monterrey, la banda ya prepara su esperado regreso para el próximo año, lista para volver a poner a bailar a su audiencia y llenarla de más ritmo sobre el escenario con estas dos veladas inolvidables, consolidando su impacto en el escenario regiomontano.