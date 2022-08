La Casa del Dragón es un éxito en HBO Max

Video: YouTube @HBO Latinoamérica

The House Of The Dragon estrenó su primer capitulo y ya se ha robado el corazón y los suspiros de todos los fans de Juego De Tronos.

Por: Edson López

agosto, 22, 2022 20:16

HBO le dio al mundo una de las adaptaciones de libros mas exitosas de la historia y puso de cabeza todo lo que se creía era posible hacer en televisión.

Juego de Tronos, la serie inspirada en la obra de George R.R. Martin, se convirtió en una de las producciones mas grandes de la televisión, dandole el titulo de "La serie con mas premios" con mas de 50 galardones en su anaquel.

Luego de su final en 2019, los fanáticos de la épica aventura de Westeros, se preguntaban, cual sería el futuro de la franquicia, la cual para ese punto, ya era un gigante mediático entre los fanáticos de la cultura pop.

HBO sabía que con Juego de Tronos tenía una mina enorme por explorar, y que el mundo creado por R.R. Martin, apenas era la punta de iceberg con su adaptación de "Canciones de hielo y fuego".

Es así como tras la despedida de los personajes que atraparon durante 8 años, la productora daría el anuncio de una nueva serie inspirada en el mundo de Juego de Tronos.

Hose Of The Dragon

La casa del dragón es el primer spinoff de la franquicia y transcurre 300 años antes de la historia original.

Esta aventura se basa en la novela Fuego y sangre y nos lleva a conocer los orígenes de la casa Targayen, misma de la que es originaria Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke).

El lanzamiento de está sería supondría un regreso épico a Westeros y sobretodo, traería como aderezo a la historia y haciendo honor a su nombre, la aparición de 17 dragones que así como en Juego de Tronos, tendrían un rol importante, casi protagónico en La Casa del Dragón.

Debut de House Of The Dragon

La serie estrenó su primer capitulo por la plataforma de HBO Max el pasado domingo 22 de agosto y se convirtió rápidamente en un éxito para la plataforma, tanto así, que fue el titulo mas buscado en el buscador de Google durante la semana previa a su estreno.

Los comentarios también se hicieron presentes y su primer capituló se ha llevado un excelente primer vistazo no solo de la critica especializada, si no de los fans, cuyo pensamiento general es "Esto es tan bueno como Juego de Tronos".

House Of the Dragon ya está en HBO Max y si eres fan de Game of Thrones tanto como si no lo eres, es una opción que recomendamos darle una oportunidad.

Eso si, con mucho tiempo y atención pues así como su predecesora, cada capitulo se toma su tiempo para explicar y desarrollar su historia.