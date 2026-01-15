La cantante Gaby Moreno protagonizará el musical 'Hadestown'

Gaby Moreno interpretará a Perséfone, la esposa del Rey Hades, mientras que a ese personaje lo encarnará Gary Dourdan, recordado por la serie de televisión 'CSI

La cantante guatemalteca Gaby Moreno será una de las protagonistas del musical 'Hadestown' en Broadway (Nueva York) a partir del 3 de marzo, fecha en que se renueva el elenco principal, según anunció este miércoles la producción de la obra.

'Hadestown', que recrea el mito clásico de Eurídice y Orfeo a ritmo de folk y jazz, lleva siete años en Broadway y ha ganado varios premios Tony, considerados los 'Oscar del teatro', incluido el de mejor musical, así como el Grammy a mejor álbum de teatro musical.

Gaby Moreno interpretará a Perséfone, la esposa del Rey Hades, mientras que a ese personaje lo encarnará Gary Dourdan, recordado por la serie de televisión 'CSI: Crime Scene Investigation', lo que marcará su debut en Broadway.

La pareja de jóvenes soñadores Eurídice y Orfeo corresponde a Jordan Tyson y Joshua Colley, respectivamente, y el narrador, Hermes, será J. Harrison Ghee.

¿Que premios ha obtenido en su carrrera musical?

La cantautora, compositora y guitarrista guatemalteca es ganadora de un Grammy al mejor álbum de pop latino por su disco 'X Mi (Vol. 1)' (2024) y dos Latin Grammy, a mejor nueva artista (2013) y al álbum tropical tradicional por su trabajo como productora en el álbum de Omara Portuondo 'Vida' (2023).

No es cantante solamente........

La artista también ha participado en proyectos de televisión y cine, y es una conocida activista por los derechos de los inmigrantes y por asuntos sociales como la infancia, lo que le mereció ser nombrada la primera guatemalteca embajadora de buena voluntad de Unicef.

Según un comunicado, 'Hadestown' nació como un proyecto de teatro independiente de la cantautora Anaïs Mitchell, y tras sumar fuerzas con la directora Rachel Chavkin acabó convirtiéndose en un fenómeno que ha cosechado premios y viajado por el mundo.

Con información de EFE