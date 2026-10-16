'La caída de El Mayo', la serie que explora la captura del capo

Netflix presentó este jueves el primer adelanto de la serie, que constará de tres episodios y estará dirigida por el periodista estadounidense Darren Foster

La nueva serie documental 'La caída de El Mayo' abordará la polémica captura de Ismael 'El Mayo' Zambada García, exlíder del Cartel de Sinaloa, y analizará, "desde ambos lados de la frontera", si la detención del escurridizo narcotraficante fue resultado de "una traición o una operación secreta", según anunció Netflix en un comunicado.

El gigante del entretenimiento presentó este jueves el primer adelanto de la serie, que constará de tres episodios y estará dirigida por el periodista estadounidense Darren Foster, ganador de un Emmy, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores.

El tráiler revela parte de las investigaciones y entrevistas con figuras como María Scherer, quien conversó con el capo semanas antes de que fuera detenido el 25 de julio de 2024 por autoridades estadounidenses en El Paso,Texas, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Fue uno de los hombres más buscados de México y logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas. Esta es la historia detrás de su caída. ‘La caída de El Mayo’ se estrena el 29 de octubre, solo en Netflix. https://t.co/wXX9kSTtsg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 15, 2026 Los realizadores explicaron que combinaron "periodismo de investigación con la narración en primera persona", entrevistando a quienes participaron directamente en "diferentes situaciones importantes: agentes de seguridad, políticos y periodistas", así como elementos cercanos al Cartel de Sinaloa. "El resultado es una exploración profunda del poder y la traición en el oscuro mundo del crimen organizado", subrayaron. Los testimonios del tráiler retratan a 'El Mayo' no solo como cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa, sino también como una figura que operó durante más de cuatro décadas en las sombras y corrompió a funcionarios mexicanos de todos los niveles. La detención de ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López tras aterrizar en un avión privado en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, ha desatado sospechas y especulaciones sobre una presunta traición por parte de la familia de su excolaborador Joaquín 'el Chapo' Guzmán. Esta serie se estrenará el próximo 29 de octubre en la plataforma de Netflix.