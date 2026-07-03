La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos los detalles

La ceremonia reunirá a más de mil invitados y pondrá fin a la etapa de soltería de la cantante y del ala cerrada de los Kansas City Chiefs

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo.

Aunque la pareja no ha realizado un anuncio oficial, seguidores, medios de comunicación y figuras de la industria permanecen atentos a los preparativos de una celebración que, según diversos reportes, tendrá lugar este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York.

La ceremonia reunirá a más de mil invitados y pondrá fin a la etapa de soltería de la cantante y del ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Las actividades comenzarán desde este jueves con una cena de ensayo que se realizará en el teatro Infosys del complejo, donde alrededor de un centenar de invitados participarán en un encuentro privado.

Una celebración planeada al detalle

De acuerdo con la programación prevista, las puertas del Madison Square Garden abrirán para los asistentes a las 15:30 horas.

Media hora después comenzará un cóctel en el vestíbulo del sexto piso y posteriormente, a las 17:30 horas, iniciará la ceremonia en la pista central del recinto.

El inmueble fue transformado especialmente para la ocasión.

Aunque inicialmente surgieron versiones sobre la construcción de un castillo en el interior, fuentes cercanas aseguraron que el escenario contará con césped, alfombras, toldos y una ambientación diseñada para simular un elegante jardín.

Tras el intercambio de votos, la recepción dará inicio a las 18:30 horas y se prolongará hasta aproximadamente las dos de la madrugada.

Más de mil invitados y figuras de primer nivel

La magnitud del evento ha generado gran expectativa debido a la cantidad de invitados convocados.

Diversas fuentes señalan que la lista supera las mil personas, mientras que una figura de la industria del entretenimiento llegó a describirla como "un directorio telefónico" por su tamaño.

Entre los asistentes previstos destacan Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, las hermanas Haim, Gigi Hadid, Suki Waterhouse, Karlie Kloss y Zoë Kravitz, además de Phoebe Dynevor y Cameron Fuller.

También se espera la presencia de Beyoncé y Jay-Z, aunque diversas fuentes señalan que la pareja ha sido muy selectiva con sus apariciones públicas en los últimos años.

Dentro del ámbito musical figuran Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini y Maren Morris, además de importantes ejecutivos y productores que han trabajado con Swift durante su carrera.

Entre ellos aparecen Lucian Grainge, presidente de Universal Music Group; Monte y Avery Lipman, fundadores de Republic Records; Louie Messina, Troy Tomlinson, Jack Antonoff, Max Martin, Shellback y Aaron Dessner.

La lista también incluye a destacados representantes de la industria cinematográfica y del entretenimiento.

Entre los invitados figuran Bob Iger, David Greenbaum y Dana Walden, directivos de Disney, empresa que ha mantenido una estrecha relación profesional con Taylor Swift tras adquirir los derechos de transmisión de la película del concierto The Eras Tour y colaborar en otros proyectos.

Asimismo, fue invitado Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres, compañía con la que la cantante trabajó para distribuir la película de conciertos más taquillera de la historia.

Fuentes consultadas también señalaron que Steven Spielberg forma parte de la exclusiva lista de invitados.

Una boda bajo estrictas medidas de seguridad

La privacidad ha sido una prioridad para la pareja.

Las invitaciones digitales incluyen marcas de agua personalizadas con el nombre de cada asistente y todos los invitados deberán firmar acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones sobre la ceremonia.

Además, no podrán utilizar teléfonos celulares durante los eventos relacionados con la boda.

La falta de información sobre el código de vestimenta y la temática ha provocado incertidumbre incluso entre las celebridades invitadas. Diversas fuentes indicaron que muchos asistentes únicamente recibieron instrucciones para permanecer en Nueva York desde la mañana del 3 de julio y esperar nuevos detalles.

La situación generó una intensa demanda de estilistas, maquillaje y vestuario, ya que numerosos invitados reservaron con anticipación equipos completos de imagen para no perder disponibilidad durante los días del evento.

Cierres viales y operativo especial en Nueva York

La pareja solicitó autorización para cerrar las calles que rodean el Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio.

Aunque el tránsito vehicular y peatonal será restringido en la zona, las autoridades informaron que los usuarios del metro y de los trenes que llegan a Penn Station podrán ingresar utilizando accesos alternativos.

El New York Times confirmó la existencia de un memorando policial relacionado con el operativo de seguridad alrededor del recinto, mientras que en redes sociales comenzó a circular la fotografía de un documento donde se leía el encabezado "Boda de Taylor Swift y Travis Kelce".

El inmueble contará con varias capas de seguridad, incluyendo calles cerradas, presencia permanente de policías, personal del propio estadio y un diseño arquitectónico que facilita la privacidad, ya que permite el acceso de vehículos con cristales polarizados y carece de ventanas hacia el exterior.

El alcalde alimenta las especulaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha hecho varias referencias públicas a la celebración.

Durante una conferencia sobre la ola de calor recomendó a los neoyorquinos permanecer en casa y añadió que quienes se casaran en el Madison Square Garden también estarían protegidos del intenso clima.

Posteriormente volvió a hacer alusión al enlace mediante un mensaje en redes sociales y anteriormente había mencionado que la boda coincidiría con las celebraciones del 4 de julio, la Copa Mundial y otros eventos importantes que tendrán lugar en la ciudad. Incluso reconoció que no recibió invitación, aunque deseó a la pareja "una boda preciosa".

Por su parte, la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, evitó ofrecer detalles específicos sobre el dispositivo de seguridad previsto para el estadio.

También hay ausencias y especulaciones

Harry Styles recibió una invitación, pero no podrá asistir debido a compromisos relacionados con su gira, según fuentes cercanas.

En contraste, se espera la presencia de Zoë Kravitz, quien mantiene una amistad de varios años con Taylor Swift y colaboró con ella en la canción Lavender Haze.

También existe expectativa sobre la posible asistencia de Blake Lively y Ryan Reynolds, debido a las especulaciones surgidas tras el proceso legal entre la actriz y el director Justin Baldoni, en el que Swift fue mencionada durante el litigio.

El Madison Square Garden, inaugurado en 1968 y con capacidad para cerca de 20 mil personas, ha sido escenario de algunos de los eventos deportivos, musicales y políticos más importantes de Estados Unidos.

Ahora, el recinto será sede de una celebración que reunirá a figuras del entretenimiento, la música, el deporte, los negocios y la moda bajo un fuerte dispositivo de seguridad y una estricta política de confidencialidad.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce coincide además con las celebraciones del Día de la Independencia, la realización de la Copa Mundial y una intensa ola de calor en Nueva York, factores que incrementan la atención sobre un evento que promete convertirse en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año.