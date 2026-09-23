La Bebeshita revela que Nodal la bloqueó de redes sociales

La Bebeshita contó en ‘La Granja VIP’ que Christian Nodal le daba “likes” y después la bloqueó, presuntamente por influencia de una expareja

Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, sorprendió con una inesperada confesión dentro de La Granja VIP, al recordar que Christian Nodal llegó a tener interacción con ella en redes sociales, hasta que de un momento a otro terminó bloqueándola de todas partes.

La influencer contó que, antes de que Nodal comenzara su relación con Ángela Aguilar, el cantante solía darle “likes” a sus publicaciones. Sin embargo, tiempo después descubrió que ya no podía encontrar su perfil y, según su propia versión, una de las exparejas del intérprete habría influido para que la bloqueara.

Durante la plática con sus compañeros, surgió la duda de quién habría sido aquella novia. La Bebeshita aclaró que no se trataba de Cazzu, pues el episodio habría ocurrido años atrás, cuando Nodal era coach de un programa de canto. Por las fechas, los participantes llegaron a especular que podría haberse tratado de Belinda, aunque esto no ha sido confirmado por el cantante ni por la actriz.

La Bebeshita incluso bromeó con la situación y aseguró que ella no había hecho nada para provocar el bloqueo: “Ya mejor dile que me desbloquee, que ni siquiera es mi tipo”, comentó entre risas. También señaló que, durante aquella etapa, habría notado que Nodal bloqueó a varias mujeres de sus redes.

La anécdota rápidamente llamó la atención dentro del reality, sobre todo porque Kunno, quien es amigo cercano de Nodal, también participó en la conversación. Por ahora, la identidad de la supuesta expareja que habría pedido el bloqueo permanece como una especulación surgida de la propia charla de los participantes.