La Bebeshita insinuó un embarazo de Kevyn “Bicolor” durante su despedida en La Granja VIP 2026, luego de ser eliminada!

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"La Bebeshita" sorprendió al revelar un posible embarazo de Kevyn "Bicolor" Contreras, con quien mantuvo un romance durante su participación en La Granja VIP 2026.

La influencer, cuyo nombre real es Daniela Alexis, lanzó la frase "Te veo en nueve meses" durante un encuentro con el comediante, luego de convertirse en la onceava eliminada del reality el domingo 22 de noviembre.

El momento ocurrió durante una despedida que ambos sostuvieron frente a las cámaras, después de que Kevyn pagara cinco mil unidades de Plata Cash para tener un último encuentro con ella.

Durante la conversación, Daniela le reclamó por el trato que recibió durante la competencia y le recordó que se sintió humillada y poco valorada mientras mantenían una relación dentro del programa.

Sin embargo, antes de retirarse, la influencer le dijo: "Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses".

La declaración tomó por sorpresa a Bicolor, quien reaccionó con incredulidad e insistió en que lo dicho por su expareja no era verdad.

¿La Bebeshita ya había sospechado de un embarazo?

Durante su estancia en La Granja VIP, Daniela había comentado con Manelyk y Kunno que presentaba mareos, náuseas y un retraso menstrual, situaciones que ahora cobran relevancia tras su declaración.

No obstante, hasta el momento no se ha presentado una confirmación médica que compruebe el embarazo. La propia influencer pidió no adelantar conclusiones sobre el tema y señaló que hablaría cuando estuviera completamente segura.