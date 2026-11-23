Manelyk fue la primera salvada con votos del público, Kevyn Bicolor obtuvo el segundo pase y Niurka quedó a salvo antes de salir La Bebeshita.

Una jornada de alto impacto se vivió en La Granja VIP 2, marcada por la salida de La Bebeshita como undécima eliminada de la competencia, las salvaciones de la noche y el anuncio de cuatro figuras de Exatlón México que se suman temporalmente al juego.

En la dinámica de salvación, Manelyk fue la primera salvada gracias a los votos del público. Posteriormente, Kevyn Bicolor obtuvo el segundo pase de salvación de la noche, mientras que Niurka se convirtió en la tercera salvada. El desenlace de la jornada dejó a La Bebeshita fuera del programa como la undécima eliminada.

Llegada de atletas invitados y dinámica de peones

Durante la transmisión se reveló que cuatro atletas de Exatlón México ingresan a La Granja VIP 2 únicamente por una semana, con el propósito de aportar dinamismo al juego sin competir por el premio en efectivo.

El primer anunciado fue Ernesto Cazares, seguido por Marisol Cortés, conocida como Sol, como la segunda revelada; Yann Lobo fue el tercero en confirmarse y Gloria Murillo cerró la lista como la última atleta dada a conocer.

En el terreno estratégico y de labores, Julio, quien hasta hoy funge como el capataz, eligió a Ernesto Cazares y a Sol como peones, además de designar a Niurka como peón de oro por estrategia y en agradecimiento por un antecedente previo, una decisión y postura que no agradaron a Kunno ni a Manelyk.

Por su parte, Niurka eligió a Manelyk como la peor peona, lo que la lleva a repetir en ese rol durante esta semana. También, a través de la votación de sus compañeros, Mono fue elegido como el segundo peón.