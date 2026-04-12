La Bea se alista para el mundial, previo a presentaciones 

La Bea llegó a Monterrey tras su paso por La Granja VIP y adelanta proyectos rumbo al Mundial, mientras consolida su crecimiento en la comedia y redes sociales.

La Bea, la standupera que participó en La Granja VIP, se presentó la noche del viernes en Monterrey. En exclusiva para INFO7, habló acerca de que se está preparando para el Mundial, ya que estará grabando contenido para Azteca junto con Israel, su pareja, quien también es comediante.

Previo a este compromiso, dijo que se encuentra muy contenta, ya que tiene diversas presentaciones y espera convivir más cerca con su público.

¿Cómo destacó en La Granja VIP?

Se convirtió en una de las participantes más llamativas del reality La Granja VIP, donde su sentido del humor y personalidad espontánea la llevaron a destacar entre el resto del elenco.

Durante su estancia en el programa, logró conectar con la audiencia gracias a su estilo desenfadado y sus ocurrencias, posicionándose como una de las favoritas del público.

¿Cómo ha construido su carrera en la comedia?

Más allá del reality, La Bea ha desarrollado su carrera como creadora de contenido, generando sketches y videos humorísticos en redes sociales.

Su estilo se caracteriza por abordar situaciones cotidianas con un toque sarcástico y cercano, lo que le ha permitido consolidar una base sólida de seguidores.

¿Qué sigue para la comediante?

Su crecimiento en el entorno digital la ha llevado a presentarse en escenarios y colaborar con otros creadores, afianzando su lugar dentro de la nueva generación de comediantes en México.