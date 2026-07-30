La banda surcoreana BTS no se presentará a los Premios Grammy

El grupo anunció que no postulará su música a los Grammy este año y pidió que sus canciones sean valoradas por su calidad, no por su idioma o región.

La banda surcoreana de K-pop BTS no se presentará a los Premios Grammy, que se entregan en febrero de 2027, y que cuenta con una nueva categoría dedicada a la mejor interpretación de música pop asiática.

"Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada a los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma. Agradecemos a ARMY y a todos los que siempre nos han apoyado", han señalado los integrantes del grupo en un comunicado.

El comunicado fue publicado este miércoles por los siete miembros del grupo -RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- en sus cuentas individuales de Instagram.

El anuncio llega poco más de un mes después de que la Recording Academy anunciara una serie de nuevos galardones, entre ellos el de 'mejor interpretación de música pop asiática'.

Este nuevo premio "reconoce la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos", como el K-pop, el J-pop o el C-pop, y que estén escritos en uno o más idiomas asiáticos, según señalan los Grammy en la descripción de la categoría.

BTS ha sido nominado a los Grammy en categorías de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Vídeo Musical, pero nunca se han alzando con un premio. Los siete miembros de BTSE son integrantes con derecho a voto de la Recording Academy -organizadora de los premios- desde 2019.