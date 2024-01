La banda No Doubt regresa a los escenarios este año

Tras 9 años de separación, No Doubt regresa a los escenarios, su primera fecha está programada para el festival Coachella, que se será en California en abril

La banda No Doubt ha anunciado su esperada reunión después de nueve años de separación.

La noticia fue revelada a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la banda, en el que los cuatro miembros originales participan en una reunión virtual por Zoom.

En el video, Gwen Stefani, Tony Kanal, Adrian Young y Tom Dumont hablan de reunirse para un concierto, mientras suena de fondo la canción "Just a Girl", de su tercer álbum "Tragic Kingdom".

La reunión de No Doubt está programada para el festival Coachella, que se llevará a cabo en California durante dos fines de semana consecutivos en abril: del 12 al 14 y del 19 al 21.

El festival contará con destacados artistas como Lana del Rey, Tyler The Creator y Doja Cat encabezando el cartel.

A pesar de su separación en 2013, y la cantante, Gwen Stefani, construyera una sólida carrera como solista, No Doubt ha permanecido vigente.

En 2023 hicieron el lanzamiento en vinilo de su segundo álbum, "The Beacon Street Collection" (1995).

Además, el video de su icónica canción "Don't Speak" alcanzó mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los 20 clips de la década de los 90, en lograr esa cifra.

La banda, que tuvo un impacto mundial en la década de los 90, se suma a la lista de grupos que han regresado para participar en el Festival Coachella, como Jane's Addiction, Pixies, Rage Against the Machine y The Stooges, entre otros.

Comentarios