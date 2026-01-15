La agrupación Blackpink lanzará en febrero nuevo álbum

El nuevo material discográfico llevará por título “Deadline” y corresponderá a un mini álbum, marcando el esperado regreso del grupo

La agrupación surcoreana BLACKPINK anunció oficialmente su regreso a la industria musical con el lanzamiento de un nuevo álbum, programado para febrero, noticia que rápidamente generó gran expectativa entre sus seguidores y se volvió tendencia a nivel mundial.

El nuevo material discográfico llevará por título “Deadline” y corresponderá a un mini álbum, marcando el esperado regreso del grupo integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, luego de un periodo en el que las integrantes se enfocaron en proyectos individuales, colaboraciones internacionales y actividades fuera de los escenarios como grupo.

Un lanzamiento esperado por millones de fans

De acuerdo con la información revelada por la propia agrupación y su agencia, “Deadline” estará disponible el próximo 27 de febrero, fecha que ya es una de las más esperadas del año dentro del K-pop.

Tras el anuncio, el nombre de BLACKPINK se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales, donde los fans expresaron su emoción y entusiasmo por esta nueva etapa.

Este lanzamiento representa el primer proyecto grupal tras un largo periodo de espera, lo que ha incrementado la expectativa sobre el concepto, el sonido y la propuesta visual que acompañará al álbum, elementos que históricamente han sido parte fundamental del éxito de la agrupación.

¿Qué se sabe sobre el nuevo álbum “Deadline”?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre la lista de canciones ni sobre los sencillos promocionales; sin embargo, se espera que BLACKPINK mantenga su característico estilo, fusionando pop, hip hop y sonidos electrónicos, además de una producción visual de alto impacto, sello distintivo del grupo.

Medios especializados anticipan que el mini álbum podría marcar una evolución en la identidad musical de la banda, reflejando la madurez artística de sus integrantes tras sus recientes experiencias como solistas.

BLACKPINK y su impacto global en el K-pop

Desde su debut, el grupo se ha consolidado como uno de los grupos femeninos más influyentes del K-pop a nivel internacional, rompiendo récords en plataformas de streaming, encabezando listas musicales y realizando giras mundiales con llenos totales.

Con millones de seguidores en todo el mundo, conocidos como BLINK, el grupo ha logrado posicionarse como un referente de la música y la cultura pop global, colaborando con artistas internacionales y participando en importantes eventos de la industria.

Una nueva etapa para el grupo

El lanzamiento de “Deadline” no solo marca el regreso musical de BLACKPINK, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que sus fans esperan ver una propuesta renovada sin perder la esencia que las llevó al éxito mundial.

A pocas semanas de su estreno, la expectativa continúa creciendo y todo apunta a que el regreso de BLACKPINK será uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.