La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo

La actriz británica Vanessa Kirby, ampliamente conocida por su papel como la princesa Margarita en The Crown, ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, Paul Rabil.

La noticia fue confirmada este mismo domingo por fuentes cercanas a la pareja, generando una ola de felicitaciones y cobertura mediática internacional.

Desde que Vanessa revelara su embarazo el pasado 31 de mayo durante la alfombra roja del evento Fantastic Four: First Steps en México,cuando lució su vientre en una impresionante gala de color turquesa, los fanáticos han seguido de cerca su emocionante viaje hacia la maternidad.

En esa ocasión, la actriz fue acompañada por sus compañeros de reparto y la noticia se difundió con notable entusiasmo.

Hoy, a través de diversas redes sociales, se ha difundido la confirmación de que Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer bebé.

Aunque la pareja no ha compartido aún detalles más íntimos, como el nombre del bebé, su peso o los primeros momentos del nacimiento, fuentes cercanas aseguran que tanto la mamá como el recién nacido se encuentran en perfecto estado y rodeados del cariño de su familia.

Desde sus raíces en Wimbledon hasta alcanzar la fama internacional, Vanessa Kirby ha protagonizado proyectos memorables como Pieces of a Woman, por el cual fue nominada al Oscar.

Ahora, esta nueva etapa personal marca un punto trascendental en su vida, mientras continúa brillando en el cine.

Por su parte, Paul Rabil, exjugador profesional de lacrosse y cofundador de la Premier Lacrosse League, ha sido una presencia constante y contundente en su vida desde que se hicieron públicos como pareja en 2023.