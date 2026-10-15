La actriz Hilary Swank anuncia su tercer embarazo a los 56 años

La ganadora del Óscar reconoció que convertirse en madre a los 50 años encaja perfectamente con su estilo de vida actual, pues se dedica de lleno a su familia

La galardonada actriz de Hollywood Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su tercer hijo a los 52 años de edad, fruto de su matrimonio con el empresario Philip Schneider.

La protagonista de "Golpes del Destino" confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con un creativo video en el que aparece junto a su familia bailando en una habitación oscura con barras luminosas en el cuerpo.

Hacia el final de la grabación, la intérprete deja al descubierto su vientre abultado, acompañado por la silueta de un bebé dibujada con luces de neón.

"Mucha gente me pregunta qué proyecto haré a continuación, este se estrena en diciembre", escribió la actriz en la publicación, anticipando la llegada del nuevo integrante para la próxima temporada de invierno.

Una familia en crecimiento

Este bebé se sumará al hogar que la pareja conformó con sus mellizos, Aya y Ohm, quienes nacieron en abril de 2023. Con este nacimiento, la actriz consolida una nueva etapa dedicada por completo a la maternidad, apenas unos años después de su debut como madre.

Recientemente, durante una entrevista con la revista People, en la que también conversó sobre su activismo político para impulsar la ley AB 1901 en California sobre transparencia en los ingredientes de pañales, Swank reflexionó sobre cómo ha vivido esta experiencia en una etapa madura de su vida.

La maternidad en la madurez

La ganadora del Óscar reconoció que convertirse en madre a los 50 años encaja perfectamente con su estilo de vida actual, dándole la oportunidad de disfrutar de sus hijos sin las presiones de consolidar una carrera desde cero.