La Academia de Cine invita a 529 nuevos miembros ¿quienes son?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la invitación a 529 artistas y profesionales del cine para integrarse a su membresía en 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la invitación a 529 artistas y profesionales del cine para integrarse a su membresía en 2026, en una lista que combina talento emergente y figuras consolidadas de la industria.

Entre los invitados destacan nombres como Raúl Briones, Alonso Ruizpalacios, Mathieu Amalric, Jacob Elordi, Fernanda Valadez, Mia Goth, Inga I. Lilleaas, Josh O’Connor, Klaudia Reynicke, Anthony Ramos, Bill Skarsgård y Zach Cregger.

También figuran estrellas en ascenso como Jacob Elordi y Teyana Taylor, junto con actores reconocidos en Hollywood como Jenna Ortega y Jon Bernthal, así como el nuevo director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro.

Una lista con peso en los premios Óscar

La promoción de 2026 incluye a 95 nominados al Óscar, de los cuales 21 han resultado ganadores, además de tres galardonados con Premios Científicos y Técnicos. Aunque el número total es ligeramente inferior al de 2025, cuando se extendieron 534 invitaciones, el perfil de los seleccionados mantiene su relevancia dentro de la industria.

En un comunicado conjunto, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor, destacaron la importancia de esta nueva generación.

“Nos complace invitar a este extraordinario grupo de artistas y profesionales del cine de todo el mundo a unirse a la Academia. Gracias a su compromiso con el cine, esta generación de talentos excepcionales ha realizado importantes contribuciones a nuestra industria cinematográfica mundial”, señalaron.

Avances en diversidad e inclusión

Las cifras reflejan una composición diversa: el 42% de los invitados son mujeres, el 56% pertenece a comunidades subrepresentadas y el 53% proviene de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos.

El porcentaje de integrantes de comunidades subrepresentadas representa un incremento respecto al 45% registrado en 2025, lo que evidencia la continuidad de los esfuerzos iniciados tras la campaña #OscarsSoWhite.

En caso de que todos los invitados acepten, la Academia alcanzaría un total de 11,319 miembros, de los cuales 10,338 tendrían derecho a voto. Con la incorporación de esta generación, la institución quedaría conformada por un 36% de mujeres, 25% de comunidades subrepresentadas y 22% de integrantes internacionales.

Actores, directores y creativos destacados

La rama de actuación incluye figuras como Jacob Elordi y Mia Goth, además de Jenna Ortega, Julia Garner y Josh O’Connor. También se suman Paddy Considine, Simu Liu, Anthony Ramos, Scoot McNairy, Tig Notaro, Bill Skarsgård y Wood Harris.

Entre los nombres que sorprendieron por no haber sido invitados anteriormente se encuentran Stephen Fry, Josh Gad, Lily Rabe, Jenny Slate y Mathieu Amalric, lo que confirma que no es necesario contar con una nominación al Óscar para formar parte de la Academia.

En otras áreas destacan los directores James Ponsoldt y Eugene Ashe, el documentalista Andrew Jarecki, la cantautora Sara Bareilles, el productor Eli Bush y el guionista Dan Fogelman.

Asimismo, se integran creativos detrás de la película ganadora del Óscar “KPop Demon Hunters” y su canción “Golden”, incluidos Chris Appelhans, Maggie Kang y el artista EJae.

Directores y talento internacional en ascenso

La categoría de dirección reúne a cineastas destacados como Zach Cregger, así como a los hermanos Benny y Josh Safdie. También figuran los mexicanos Alonso Ruizpalacios y Fernanda Valadez, junto con Raven Jackson, Kim Jee-woon y Guan Hu.

Nueve invitados recibieron propuestas de más de una rama y deberán elegir su afiliación. Entre ellos están los hermanos Safdie, Oliver Laxe y profesionales multidisciplinarios como Chris Lavis, Florence Miailhe, Maciek Szczerbowski y Conall Jones.

Ejecutivos y profesionales de la industria

La lista también incluye a ejecutivos como Josh D’Amaro, además de Dennis Lim del Festival de Cine de Nueva York y Liz Jenkins de NBCUniversal Entertainment.

En el ámbito del marketing y la publicidad se incorporan especialistas de firmas como Accolade Publicity, Strategy PR, Independent Film Company, Critics Choice, Divergent PR, Narrative PR y dosD3.

Ausencias y proceso de selección

Entre las ausencias notables se encuentra la del director y guionista Ryan Coogler, quien previamente rechazó una invitación a la Academia. Tampoco figura su esposa y socia productora, Zinzi Coogler, pese a su reciente reconocimiento histórico en los premios.

La Academia reiteró que la membresía no se solicita, sino que depende de invitaciones respaldadas por patrocinio dentro de sus 19 ramas. Los nominados al Óscar son considerados automáticamente, mientras que otros candidatos son evaluados por comités especializados y la Junta de Gobernadores.

Finalmente, la institución señaló que la información demográfica se basa en datos proporcionados por los propios candidatos o estimaciones derivadas de investigaciones públicas, las cuales se confirman una vez que se acepta la invitación.