Kylie Minogue revela que tuvo cáncer por segunda vez en 2021

La artista, de 57 años, explicó que optó por no hacer pública esta segunda batalla contra el cáncer debido al fuerte impacto emocional que le provocó

La cantante australiana Kylie Minogue reveló en un documental de Netflix que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer a inicios de 2021, situación que decidió mantener en privado mientras atravesaba el proceso de recuperación.

"Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien", expresó la intérprete en el documental 'Kylie', estrenado este miércoles en la plataforma de streaming, donde repasa distintos momentos de su carrera artística y aspectos personales de su vida.

Kylie Minogue decidió mantener en secreto su enfermedad

La artista, de 57 años, explicó que optó por no hacer pública esta segunda batalla contra el cáncer debido al fuerte impacto emocional que le provocó y porque no deseaba volver a vivir la intensa atención mediática que enfrentó tras ser diagnosticada de cáncer de mama en 2005.

“Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, comentó Minogue en la producción dirigida por Michael Harte y compuesta por tres episodios.

La cantante agregó que actualmente se encuentra bien y enfocada en su carrera musical.

“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca”, señaló.

Destaca importancia de los chequeos médicos

Minogue detalló que el diagnóstico fue detectado durante una revisión de rutina y aprovechó el documental para recordar la relevancia de realizar controles médicos constantes y apostar por la detección temprana.

“Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, indicó.

La artista también confesó que hubo momentos en los que no quería exponerse públicamente debido al impacto emocional que atravesaba.

Explicó que el éxito de la canción 'Padam Padam”'le ayudó a recuperar confianza, aunque internamente seguía lidiando con las secuelas de la enfermedad.

'Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida', expresó.

Una etapa reflejada en su música

Minogue reveló además que la canción “Story”, incluida en su álbum “Tension” lanzado en 2023, hace referencia a esta etapa personal.

La letra del tema incluye frases como: “Tenía un secreto que guardaba para mí… Pasa página, cariño, sube al escenario”.

La cantante fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en mayo de 2005, cuando tenía 36 años, situación que la obligó a cancelar su gira “Showgirl” y su participación en el festival Glastonbury.

Durante aquella etapa recibió muestras de apoyo de figuras como Elton John y el entonces primer ministro australiano John Howard, aunque también enfrentó una fuerte persecución mediática.

El documental incluye testimonios de la propia Kylie Minogue, su hermana Dannii Minogue y artistas como Jason Donovan y Nick Cave.