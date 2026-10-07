Kylie Jenner actuará y producirá una nueva serie de misterio

La serie la desarrolla Lauren Oliver, autora de Before I Fall, a partir de un libro inédito de Flora Collins, y Kylie será productora ejecutiva junto a Kim

Kylie Jenner firmó para actuar y ser productora ejecutiva en una nueva serie de titulada Bachelorette Weekend, un thriller de misterio. La historia sigue a un grupo de amigas reunidas para una despedida de soltera, hasta que la novia, interpretada por Kylie, aparece asesinada en una piscina.

Desde ese momento, todas las mujeres cercanas a ella se vuelven sospechosas y la serie reconstruye lo que llevó al crimen. Aunque su personaje no sobrevive, se espera que sea fundamental, pues su muerte es el eje que impulsa el misterio.

Kim Kardashian acercó el proyecto a Kylie Jenner

El proyecto llegó por medio de Kim Kardashian: el guion le fue enviado originalmente para que participara como productora, pero al leerlo pensó que el papel podía ser una oportunidad para su hermana.

La serie la desarrolla Lauren Oliver, autora de Before I Fall, a partir de un libro inédito de Flora Collins, y Kylie será productora ejecutiva junto a Kim, Oliver y Aaron Kaplan. Aún no hay fecha de estreno ni de inicio de grabaciones.

Antes de esto, Kylie había debutado actuando en el falso documental The Moment, de Charli XCX, estrenado en enero.