Kunno y Maza Clan sorprenden con inesperado beso en video

Kunno incluso acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que ese había sido uno de los mejores capítulos de “Vida de Rancho”.

Kunno y Maza Clan sorprendieron a sus seguidores después de protagonizar un inesperado beso durante la grabación de un episodio de “Vida de Rancho”, contenido digital encabezado por el creador sinaloense Alan Alapizco, mejor conocido como Maza Clan.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En el adelanto se observa a ambos creadores frente a frente hasta que, de manera inesperada, se dan un beso. La escena provocó sorpresa entre sus seguidores y desató todo tipo de comentarios, pues muchos comenzaron a preguntarse cuál fue el contexto detrás de este momento.

Kunno incluso acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que ese había sido uno de los mejores capítulos de “Vida de Rancho”.

No existe confirmación de un romance

Sin embargo, hasta ahora no existe información que confirme que el beso represente una relación sentimental entre ambos.

Los reportes coinciden en que ocurrió durante la grabación del programa, cuya dinámica suele incluir juegos, bromas, convivencia y situaciones inesperadas con sus invitados. Por ello, cualquier interpretación sobre un romance sería solamente especulación.

El momento también generó comentarios sobre la vida personal de Maza Clan, ya que usuarios recordaron que el creador mantiene una relación con Cyndy y tiene hijos.

En el caso de Kunno, algunos internautas también comenzaron a cuestionar su situación sentimental. Ante esto, otros usuarios pidieron evitar sacar conclusiones sobre la vida privada o la orientación de los involucrados a partir de una sola escena.

Además, Maza Clan ya ha protagonizado anteriormente momentos similares dentro de sus contenidos, por lo que sus seguidores conocen que las interacciones inesperadas forman parte de la dinámica de sus colaboraciones.

El creador ha llevado “Vida de Rancho” a distintos escenarios y ha invitado a influencers, músicos y figuras del entretenimiento.

Seguidores esperan el episodio completo

Ahora la atención está puesta en el episodio completo, ya que el adelanto dejó a los seguidores con la duda de qué ocurrió antes y después del beso y cuál fue exactamente la dinámica que llevó a los dos creadores a protagonizar este momento.

Por ahora, el beso ya convirtió a Kunno y Maza Clan en tendencia y volvió a demostrar el alcance que tienen este tipo de contenidos en redes sociales.