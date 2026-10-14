Kunno y Julio Camejo casi llegan a los golpes en La Granja VIP

Kunno y Julio Camejo protagonizaron una fuerte discusión en “La Granja VIP” que casi termina a golpes, tras reclamos por las labores de los participantes.

La tensión dentro de “La Granja VIP” llegó a otro nivel luego de que Kunno y Julio Camejo protagonizaran una fuerte pelea que estuvo a punto de terminar en golpes. El enfrentamiento ocurrió este lunes 12 de octubre y rápidamente llamó la atención por los gritos, los reclamos y el momento en que otros participantes tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara.

Todo comenzó durante una conversación relacionada con las labores y responsabilidades de los participantes. Fernando Lozada cuestionó el desempeño de Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, como peón, mientras que Julio Camejo intervino para defenderlo. La discusión tomó otro rumbo cuando los comentarios se dirigieron hacia el desempeño de Kunno como capataz.

Uno de los puntos que encendió los ánimos fue la decisión de Kunno de elegir a Mono como Peón de Oro, en lugar de Niurka, situación que Julio también le reprochó. El actor cubano cuestionó el criterio del influencer y le reclamó que no hubiera reconocido el trabajo de quien, desde su perspectiva, merecía ese beneficio.

La discusión subió de tono cuando Kunno se levantó de la mesa y encaró a Camejo. El creador de contenido le reclamó su actitud y cuestionó lo que considera una forma agresiva de dirigirse a las mujeres. En medio del intercambio, se reportó un empujón que aumentó la tensión, por lo que Fernando Lozada intervino para separarlos y evitar que el conflicto pasara a mayores.

El incidente también abrió el debate entre los habitantes sobre si hubo contacto físico y si alguno de los participantes habría cruzado una de las reglas más estrictas del programa. En el reality, este tipo de situaciones puede derivar en sanciones, aunque hasta el momento de los reportes sobre el enfrentamiento no se había confirmado oficialmente una expulsión relacionada con la pelea.

Lo que hace todavía más llamativo el conflicto es que Kunno y Julio Camejo habían mostrado cercanía durante las primeras semanas de competencia, incluso compartiendo momentos como compañeros dentro de la casa. Sin embargo, las diferencias, las nominaciones y las alianzas terminaron por desgastar su relación. Ahora, la gran incógnita es si la producción tomará medidas y cómo repercutirá este encontronazo en el juego de ambos.