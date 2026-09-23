Kunno se quiebra en ‘La Granja VIP’ tras ser elegido peón

Kunno volvió a ser elegido como peón en ‘La Granja VIP’ y comenzó a dudar sobre su permanencia por el posible rechazo del público.

Kunno no pudo más y terminó quebrándose dentro de La Granja VIP. El influencer volvió a ser elegido por el público como peón y, lejos de tomarlo como parte del juego, comenzó a cuestionarse seriamente si debía continuar en la competencia, pues teme que su comportamiento dentro del reality esté provocando rechazo afuera.

Entre lágrimas, Kunno expresó que preferiría salir antes de que la situación empeore y aseguró que quiere tener la oportunidad de explicar lo que ha ocurrido dentro de la granja. Incluso habló de regresar a trabajar fuera del reality y revisar la situación con su psicóloga y su mánager. “La gente me odia, puedo salirme y recuperar lo que me perdí”, expresó.

El miedo a las críticas no es algo nuevo para el influencer. Días antes ya había hablado con Manelyk y Azalia sobre lo que ocurre después de participar en un reality y les preguntó si el rechazo del público continúa una vez que termina el programa. Ambas le recordaron que se trata de un juego y que las opiniones pueden cambiar.

Pero esta vez la emoción lo rebasó. Después de conocer nuevamente la decisión del público, Kunno se alejó de sus compañeros y terminó llorando en uno de los graneros, visiblemente afectado por el cansancio y por la preocupación de cómo estará siendo percibido afuera.

Ahora la gran pregunta es si Kunno cumplirá su amenaza de abandonar La Granja VIP o si finalmente decidirá quedarse para intentar cambiar la percepción del público. Por el momento, el influencer asegura que ya está pensando seriamente en salir y recuperar su vida fuera del encierro.