Kunno publica mensaje sobre Ángela Aguilar y Nodal

Como era de esperarse, el mensaje desató todo tipo de reacciones, y hay quienes aseguran que el influencer está defendiendo a la pareja.

La polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal suma un nuevo capítulo… y ahora Kunno está en el centro de la conversación.

El influencer encendió las redes sociales tras compartir imágenes junto a la pareja, en medio de los rumores de crisis e incluso un supuesto divorcio.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañó su historia, donde escribió:

“hahahaha, despidiéndose de mis amantes :( tan enojados xq ya me voy”, escribió Kunno y arrobó a sus amigos, frase que muchos interpretaron como una indirecta o referencia a la situación que rodea a los cantantes.

Las fotografías muestran a los tres en un ambiente relajado, lo que generó aún más dudas entre los usuarios, quienes no saben si se trata de una señal de que todo está bien… o de un intento por calmar la polémica.

Como era de esperarse, el mensaje desató todo tipo de reacciones, desde quienes aseguran que Kunno está defendiendo a la pareja, hasta quienes creen que simplemente alimentó la conversación digital.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han dado declaraciones al respecto, mientras las redes siguen analizando cada detalle… incluyendo ese misterioso “están enojados”.