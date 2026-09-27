Kunno preocupa en La Granja VIP tras dificultad para respirar

Kunno generó preocupación entre sus compañeros de La Granja VIP tras presentar dificultades para respirar y recibir atención médica dentro del reality

Kunno volvió a preocupar a sus compañeros de La Granja VIP luego de presentar un episodio de malestar durante su estancia en el reality. De acuerdo con información difundida en medios, el creador de contenido manifestó que tenía dificultades para respirar y posteriormente recibió atención médica.

El momento ocurre después de que Kunno ha tenido que enfrentar por segunda semana consecutiva las labores de peón, una posición que implica realizar distintos trabajos dentro de la granja, además de encargarse de actividades relacionadas con los animales y la limpieza.

En los últimos días, el influencer también ha mostrado que la experiencia le ha resultado complicada tanto física como emocionalmente. Incluso, durante el 24 de septiembre, protagonizó otros momentos de vulnerabilidad en los que expresó que ya no estaba seguro de querer continuar dentro de la competencia.

La situación ha generado preocupación entre sus compañeros, especialmente porque Kunno ha hablado anteriormente sobre lo difícil que le ha resultado adaptarse a las condiciones de la granja. Desde sus primeros días como peón, el creador de contenido ha tenido que enfrentarse a tareas que no forman parte de su rutina habitual.

Hasta el momento, la información disponible señala que Kunno fue atendido después de manifestar el problema para respirar. El episodio se suma a una semana particularmente complicada para el tiktoker, quien también ha hablado abiertamente sobre el cansancio y la presión que está viviendo dentro del programa.

Kunno continúa dentro de La Granja VIP, mientras sus compañeros y seguidores permanecen atentos a su estado y a la decisión que tome respecto a su permanencia en el reality.