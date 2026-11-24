Julio quedó fuera de la contienda por el liderazgo al resultar primer nominado de la semana, por lo que Bicolor ocupó su sitio en la prueba.

Kunno se convirtió en el nuevo capataz de La Granja VIP 2 tras una jornada intensa dentro del reality show, en la que también se definió al primer nominado de la semana y se vivió un momento cargado de emoción entre La Bebeshita y Kevin.

De acuerdo con los reportes de la gala de este lunes, durante el día se disputó la competencia por la capatacía, instancia a la que inicialmente estaban contemplados Ivonne, Julio, Niurka y Kunno para buscar el liderazgo semanal dentro de la competencia.

Julio queda fuera de la prueba tras convertirse en el primer nominado

Sin embargo, el panorama cambió antes de la definición final luego de que Julio se convirtiera en el primer nominado de la semana. Debido a esa condición, quedó imposibilitado para pelear por la capatacía y su lugar en la contienda fue ocupado por Bicolor.

Tras resolverse la prueba entre los participantes habilitados, Kunno logró imponerse y asegurar el puesto de capataz de La Granja VIP 2, asumiendo así el control y los beneficios que conlleva este rol durante la nueva semana de convivencia y estrategia.

La última cita de La Bebeshita y Kevin deja una frase que encendió rumores

En paralelo a la lucha por el liderazgo, luego de salir de la granja, La Bebeshita y Kevin tuvieron la oportunidad de compartir una última cita en la que conversaron sobre todo lo que había quedado pendiente entre ambos.

Antes de que concluyera el encuentro, La Bebeshita le confesó a Kevin que lo odiaba porque le había cambiado la vida y remató diciéndole que lo veía en nueve meses, una declaración que de inmediato despertó especulaciones entre los seguidores del programa sobre si se trató de una confesión de que Bicolor podría convertirse en padre por séptima vez.