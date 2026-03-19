Kumbia4Ever firman con Germán Chávez y colaborarán con Dj Pope

En esta nueva etapa de la mano de Remex, próximamente podrán realizar una colaboración con DJ Pope, quién es el DJ de J Balvin

Los Kumbia4Ever integrados por Roke, Memo y Ricky Rick, firmaron bajo el sello discográfico de Remex Music creado por Germán Chávez en Monterrey.

“La verdad es que no hay un tiempo así definido, pero la intención son 5 años,este vamos a ver cómo vamos fluyendo, la verdad pues nosotros que sean 1,000” dijo Memo.

Los ex Kumbia Kings, ahora Kumbia4Ever mencionan que están abiertos a colaborar con cantantes como Edwin Luna y también comentaron que lanzarán música nueva junto con algunas presentaciones por la República Mexicana.

En esta nueva etapa de la mano de Remex, próximamente podrán realizar una colaboración con DJ Pope, quién es el DJ de J Balvin.

“Tenemos una rola que ya estamos planeando, ya aterrizando con Dj Pope, que Pope es el productor y aparte es el Dj de J Balvin, con el si tenemos de hecho ahora que vienen para acá en mayo, es muy probable y esperemos ya tenerlo zeteado, para poder hacer todo, ya estando aquí Remex” dijo Roke.

Pee Wee realizó algunas presentaciones junto a sus 3 compañeros y confirmaron que en Ciudad de México sí estará presente el próximo 06 de agosto.