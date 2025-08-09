Kristi Noem responde a burla en 'South Park'

Kristi Noem calificó de “perezosa” y “mezquina” la burla que hizo South Park sobre el reclutamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó de "perezosa" y "mezquina" la caracterización que el programa 'South Park' hizo de ella en un episodio en el que se burlaba del proceso de reclutamiento que lleva a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Es tan flojo burlarse constantemente de mujeres por su apariencia. Solo los 'trolls' (provocadores) y los extremistas hacen eso. Si querían criticar mi trabajo, adelante, que lo hagan. Pero claramente no pueden. Solo eligen algo tan insignificante como eso", aseguró la funcionaria en el programa de radio del comentarista político conservador Glenn Beck.

La respuesta de Noem llegó apenas unos días después de que la cuenta en X del DHS promocionara el reclutamiento de oficiales para ICE utilizando una imagen de 'South Park', en la que se ve a agentes enmascarados sobre un vehículo, antes de que el episodio se estrenara en Paramount.

De forma irónica, el programa compartió en su cuenta la publicación del DHS y respondió: "¿Espera, entonces SÍ somos relevantes?", en alusión a las declaraciones de la Casa Blanca que aseguraban que 'South Park' "no ha sido relevante en más de 20 años", tras el estreno de un episodio en el que se burlan de Donald Trump.

En su último capítulo, titulado 'Go a Nut', Noem aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".

Este episodio sigue a el Sr. Mackay, consejero escolar en la escuela primaria de South Park, cuando pierde su trabajo tras recortes en educación por parte de la Administración de Trump y decide unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En la serie, Mackay y su escuadrón del ICE irrumpen en el programa en vivo de 'Dora la Exploradora' para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida Mar-a-Lago.

En los últimos días, ICE ha intensificado la propaganda de reclutamiento para la agencia que ejecuta los planes del presidente para las deportaciones masivas, ofreciendo bonos de contratación y apoyo de celebridades como incentivo.

'South Park' estrenó su temporada 27 a finales de julio con un episodio titulado 'Sermon on the Mount' trama que incluye críticas a las nuevas políticas de la administración de Trump además de una escena en la que el presidente intenta tener sexo con Lucifer en la cama, revelando un pene ridículamente pequeño, lo que desata burlas propias del humor característico de la serie.