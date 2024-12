Kristen Bell presentará premios del Sindicato de Actores

La actriz Kristen Bell será la presentadora de la 31 edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards), que se celebrarán el domingo 23 de febrero de 2025 en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, informó la organización este lunes.

Esta es la segunda vez que Bell presenta el espectáculo, que será retransmitido en vivo por segundo año consecutivo a través de la plataforma de 'streaming' Netflix.

"Estoy emocionada de ser anfitriona de los SAG Awards de nuevo este año", dijo Bell en un comunicado. "Es un honor que me hayan pedido que vuelva y estoy deseando compartir la velada con mis compañeros actores, haciendo lo que mejor sabemos hacer... celebrarnos a nosotros mismos", ahondó.

Actualmente, Bell protagoniza la comedia romántica de Netflix 'Nobody Wants This' y ha participado en filmes como 'Frozen' o 'The People We Hate at the Wedding'.

'Nobody Wants This' fue recientemente nominada al Globo de Oro 2025 en el apartado de mejor serie de comedia o musical y tanto Bell como su coprotagonista, Adam Brody, fueron nominados por sus interpretaciones.

El sindicato ya había anunciado anteriormente que la legendaria actriz y activista Jane Fonda recibirá el máximo homenaje de SAG-AFTRA: el premio SAG a la trayectoria en la ceremonia.

Los nominados para esta edición de los premios SAG se anunciarán el 8 de enero de 2025.

